Створено технологію, яка дозволить проникнути на 20 кілометрів углиб Землі: де її застосують

Стартап Quasi Energy створив технологію, яка дозволить проникати в земну кору на глибину 20 кілометрів. Це відкриває величезні перспективи для всього людства. Детальніше – далі.

Досі найбільша глибина, якої вдалося досягти людству, сягає 12 262 метрів. Рекорд поставили ще 30 років тому і з того часу ніхто не міг його перевершити. Розробка Quasi Energy змінює уявлення про доступну людству максимальну глибину. Її планують застосувати в енергетиці.

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Безмежна енергія

Нове рішення забезпечить легке отримання геотермальної енергії в необмежених кількостях. Однак це не єдиний плюс технології, у порівнянні з аналогами. Загалом геотермальна енергія володіє великим потенціалом, вирізняючись від інших джерел чистої енергії стабільністю і незалежністю від погодних умов. Вона вимагає менше площі, ніж вугільні, вітрові або сонячні станції, не виділяє парникових газів і споживає менше води, ніж більшість традиційних технологій генерації електроенергії.

В основі нового підходу лежить мікрохвильова бурильна установка, здатна пробити свердловину на 10-20 кілометрів.

На такій глибині запаси геотермальної енергії необмежені й доступні практично з будь-якої точки світу.

На початку процес протікає як зазвичай – за допомогою роторного буріння. Потім у справу вступає високопотужне мікрохвильове випромінювання, що дозволяє пройти до 20 кілометрів при температурі породи в 500 градусів Цельсія.

Quaise пропонує використовувати існуючі електростанції, переобладнавши їх під потреби геотермальної енергії — тобто планує бурити надглибокі свердловини прямо поруч зі станціями. Це дозволить знизити витрати й задіяти робочу силу, зайняту зараз в нафтогазовій галузі.

Стартап залучив 40 мільйонів доларів інвестицій для створення технології.

Перші її випробування проведуть в лабораторних умовах у 2024 році.

А першу станцію потужністю 100 мегаватів компанія планує збудувати вже до кінця 2026 року. Вона об'єднає в одну мережу одразу кілька свердловин.

Вона об'єднає в одну мережу одразу кілька свердловин. Пізніше, до 2028, планують переобладнати першу ТЕЦ, що сьогодні працює на викопному паливі, в геотермальну станцію.

Річ у тім, що сьогодні станції для отримання геотермальної енергії як правило будують над джерелами, з яких уже піднімається пара, або застосовують додаткові методи впливу на зразок різниці тиску або температур. Проблема в тому, що геотермальні резервуари розподілені нерівномірно, і подекуди в світі знаходяться на глибині декількох кілометрів під землею. Тому не всі країни мають змогу освоїти геотермальну енергію. Quasi Energy долає цю проблему.