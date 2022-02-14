Досі найбільша глибина, якої вдалося досягти людству, сягає 12 262 метрів. Рекорд поставили ще 30 років тому і з того часу ніхто не міг його перевершити. Розробка Quasi Energy змінює уявлення про доступну людству максимальну глибину. Її планують застосувати в енергетиці.

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Безмежна енергія

Нове рішення забезпечить легке отримання геотермальної енергії в необмежених кількостях. Однак це не єдиний плюс технології, у порівнянні з аналогами. Загалом геотермальна енергія володіє великим потенціалом, вирізняючись від інших джерел чистої енергії стабільністю і незалежністю від погодних умов. Вона вимагає менше площі, ніж вугільні, вітрові або сонячні станції, не виділяє парникових газів і споживає менше води, ніж більшість традиційних технологій генерації електроенергії.

В основі нового підходу лежить мікрохвильова бурильна установка, здатна пробити свердловину на 10-20 кілометрів.

На такій глибині запаси геотермальної енергії необмежені й доступні практично з будь-якої точки світу.

З будь-якої точки світу? Річ у тім, що сьогодні станції для отримання геотермальної енергії як правило будують над джерелами, з яких уже піднімається пара, або застосовують додаткові методи впливу на зразок різниці тиску або температур. Проблема в тому, що геотермальні резервуари розподілені нерівномірно, і подекуди в світі знаходяться на глибині декількох кілометрів під землею. Тому не всі країни мають змогу освоїти геотермальну енергію. Quasi Energy долає цю проблему.