Досі найбільша глибина, якої вдалося досягти людству, сягає 12 262 метрів. Рекорд поставили ще 30 років тому і з того часу ніхто не міг його перевершити. Розробка Quasi Energy змінює уявлення про доступну людству максимальну глибину. Її планують застосувати в енергетиці.
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Безмежна енергія
Нове рішення забезпечить легке отримання геотермальної енергії в необмежених кількостях. Однак це не єдиний плюс технології, у порівнянні з аналогами. Загалом геотермальна енергія володіє великим потенціалом, вирізняючись від інших джерел чистої енергії стабільністю і незалежністю від погодних умов. Вона вимагає менше площі, ніж вугільні, вітрові або сонячні станції, не виділяє парникових газів і споживає менше води, ніж більшість традиційних технологій генерації електроенергії.
- В основі нового підходу лежить мікрохвильова бурильна установка, здатна пробити свердловину на 10-20 кілометрів.
- На такій глибині запаси геотермальної енергії необмежені й доступні практично з будь-якої точки світу.
- На початку процес протікає як зазвичай – за допомогою роторного буріння. Потім у справу вступає високопотужне мікрохвильове випромінювання, що дозволяє пройти до 20 кілометрів при температурі породи в 500 градусів Цельсія.
- Quaise пропонує використовувати існуючі електростанції, переобладнавши їх під потреби геотермальної енергії — тобто планує бурити надглибокі свердловини прямо поруч зі станціями. Це дозволить знизити витрати й задіяти робочу силу, зайняту зараз в нафтогазовій галузі.
- Стартап залучив 40 мільйонів доларів інвестицій для створення технології.
- Перші її випробування проведуть в лабораторних умовах у 2024 році.
- А першу станцію потужністю 100 мегаватів компанія планує збудувати вже до кінця 2026 року. Вона об'єднає в одну мережу одразу кілька свердловин.
- Пізніше, до 2028, планують переобладнати першу ТЕЦ, що сьогодні працює на викопному паливі, в геотермальну станцію.