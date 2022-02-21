Створено першу в історії молекулу-транзистор

Вченим з Лундського університету вдалося перетворити молекулу з такої, що не пропускає електрику у провідну. До того ж вони змогли керувати станом молекули створивши, по суті, першу молекулу-транзистор.

Шведські вчені змогли створити просту молекулу вуглеводню з функцією логічного вентиля, на кшталт тих, які забезпечують роботу транзисторів. Це відкриття дає змогу наблизитись до створення електричних компонентів розміром у кілька нанометрів.

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Ми розробили просту молекулу вуглеводню, яка змінює форму і водночас перетворюється з непровідної на провідну. Секретом успіху стало створення в молекулі так званого антиароматичного кільця, так що вона стала більш надійною та здатною приймати та передавати електрони,

– розповів дослідник Деніел Странд.

Трохи хімії

Багато органічних молекул складаються з ароматичних бензольних кілець, що складаються з шести атомів вуглецю. Однак ці молекули не змінюють своїх властивостей чи форми під дією електрики. Тому вчені звернулися до кілець із восьми атомів вуглецю.

Якщо в таку молекулу ввести два електрони, вона стає плоскою і провідною, хоча до цього була бочкоподібною та непровідною. У цьому сенсі її властивості аналогічні до транзистора.

Що це дає людству

Вчені наголошують, що унікальність цієї молекули полягає в її простоті. Вона складається лише з атомів вуглецю та водню, тому виробляти її штучним шляхом не складає труднощів.

Відкриття шведських хіміків означає, що тепер можна замислитися над розробкою електричних перемикачів та нових механічних систем у масштабі однієї молекули на основі антиароматичних вуглеводнів, які ляжуть в основу ще більш мініатюрних та швидких обчислювальних машин.

Деніел Странд наголосив, що молекули, які змінюють форму у відповідь на електричний потенціал, відкривають захоплюючі можливості перед вченими. Можна уявити енергоефективні комп'ютерні архітектури, а в майбутньому, можливо, й електричні машини молекулярного масштабу.