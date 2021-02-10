Створено перші карти покладів марсіанського льоду

Опубліковані перші результати проекту Mars Subsurface Water Ice Mapping, метою якого є пошук ресурсів підземного льоду в середніх широтах Червоної планети. У північній півкулі Марса виявилося чимало покладів льоду.

Зазвичай марсіанські місії за участю людей плануються з урахуванням використання марсіанських запасів льоду. Наприклад, розроблено систему видобутку кисню і палива з марсіанської води, якої на Червоній планеті дуже багато.

Цікаво Facebook та Instagram викрили в порушенні європейського закону про конфіденційність

Для чого вченим карти

Завдання Mars Subsurface Water Ice Mapping полягає в тому, щоб визначити регіони, де є найбільш доступні крижані відкладення, щоб обрати найкраще місце для майбутньої висадки та створення табору.

Марс – крижана планета, і це хороша новина. Завдання полягає в тому, щоб знайти лід на широті, що підходить для місця висадки людини,

— розповіли вчені.

Перші карти представляють зони ймовірної наявності льоду в Північній півкулі Марса. Для їх розробки вчені досліджували набори даних, отриманих з різних космічних апаратів НАСА шляхом нейтронної спектроскопії, термічного і радіолокаційного аналізу, а також геоморфологічного картування структур.

При аналізі кожного з цих наборів даних ми намагалися виділити властивості геологічного середовища, які надають непрямі дані про наявність або відсутність льоду. Наприклад, ми використовуємо набори теплових даних для пошуку регіонів з високою підповерхневою тепловою інерцією, сумісною з льодом, у той час як радіолокаційний аналіз поверхні застосовувався для відстеження наявності льодоподібних матеріалів з низькою щільністю,

— пояснили дослідники.

У північній півкулі Марса виявилося чимало покладів льоду, розташованого на глибині від декількох сантиметрів до кілометра. Складені карти не є готовим рішенням для вибору місця для марсіанської бази, але позначені на них області дозволять звузити регіон пошуку.