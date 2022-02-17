Створено найточніший годинник в історії – він збивається на секунду за 300 мільярдів років
Джерело:Nature
Американські фізики створили атомний годинник виняткової точності. Його вже назвали найточнішим в історії – він допоможе в пошуках темної матерії та гравітаційних хвиль.
Розробкою займалися в Університеті Вісконсін-Медісон. Вчені створили атомний годинник на оптичній решітці, який може вимірювати час з точністю, еквівалентною втраті лише однієї секунди за кожні 300 мільярдів років.
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Найточніший у світі годинник
Атомні годинники відстежують резонанс частот атомів – зазвичай цезію або рубідію. Це дозволяє їм вимірювати час з величезною точністю.
- Новий годинник відрізняється більш досконалою конструкцією: він використовує відразу шість атомів стронцію, поєднаних в єдиний механізм.
- Можливість порівнювати коливання цих атомів забезпечила рекордну точність виміру часу.
- Як каже професор фізики Університету Вісконсін-Медісон та старший автор дослідження Шимон Колкович, у пристрої використовується "відносно паршивий лазер".
- Втім, він все ж таки зміг забезпечити неймовірний рівень точності.
Годинник на оптичній решітці вже є найкращим годинником у світі, ми отримуємо такий рівень продуктивності, якого ніхто раніше не бачив. Ми працюємо як над поліпшенням його продуктивності, так і над розробкою нових додатків, які стануть можливими завдяки цій поліпшеній продуктивності,
– каже Колкович.
Новий атомний годинник допоможе у пошуках темної матерії та гравітаційних хвиль, оскільки така точність дозволить виявляти найдрібніші зміни гравітаційного поля, на яке має впливати темна матерія.