Створено найточніший годинник в історії – він збивається на секунду за 300 мільярдів років

17 лютого 2022 , 23:02
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Джерело:

Nature

Американські фізики створили атомний годинник виняткової точності. Його вже назвали найточнішим в історії – він допоможе в пошуках темної матерії та гравітаційних хвиль.

Розробкою займалися в Університеті Вісконсін-Медісон. Вчені створили атомний годинник на оптичній решітці, який може вимірювати час з точністю, еквівалентною втраті лише однієї секунди за кожні 300 мільярдів років.

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Найточніший у світі годинник

Атомні годинники відстежують резонанс частот атомів – зазвичай цезію або рубідію. Це дозволяє їм вимірювати час з величезною точністю.

  • Новий годинник відрізняється більш досконалою конструкцією: він використовує відразу шість атомів стронцію, поєднаних в єдиний механізм.
  • Можливість порівнювати коливання цих атомів забезпечила рекордну точність виміру часу.
  • Як каже професор фізики Університету Вісконсін-Медісон та старший автор дослідження Шимон Колкович, у пристрої використовується "відносно паршивий лазер".
  • Втім, він все ж таки зміг забезпечити неймовірний рівень точності.

Годинник на оптичній решітці вже є найкращим годинником у світі, ми отримуємо такий рівень продуктивності, якого ніхто раніше не бачив. Ми працюємо як над поліпшенням його продуктивності, так і над розробкою нових додатків, які стануть можливими завдяки цій поліпшеній продуктивності,
– каже Колкович.

Новий атомний годинник допоможе у пошуках темної матерії та гравітаційних хвиль, оскільки така точність дозволить виявляти найдрібніші зміни гравітаційного поля, на яке має впливати темна матерія.

Автор: Олександр Гайдамашко