Нещодавно відбувся захід присвячений підбиттю фінансових підсумків четвертого кварталу 2021 року. На ньому Ілон Маск повідомив, що Tesla Bot – "найважливіший продукт", яким компанія займеться цього року, відклавши розробку пікапа Cybertruck та інших моделей.

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До речі, на тлі новин про затримки з випуском пікапа Cybertruck і вантажівки Semi, а також відсутності прогресу у розробці електромобіля за 25 000 доларів, обіцяного Ілоном Маском, розчарували акціонерів і знизили вартість акцій Tesla, попри чудові фінансові результати 2021 року.

Tesla Bot в пріоритеті

Про андроїд Tesla Bot вперше заговорили у серпні минулого року, на "Дні Штучного Інтелекту", коли на сцену вийшла людина у костюмі робота, який отримав кодове ім'я Optimus.

Варто зазначити, що анонсованого робота сприйняли не надто серйозно. Чимало користувачів та фахівців сприйняли Optimus швидше, як фантазію Маска. Однак згодом мільярдер розповів, що Tesla серйозно підійшла до створення робота і навіть припустив, що у майбутньому Tesla Bot може отримати індивідуальність і стати для людини хорошим другом.

Я вважаю, що згодом його потенціал буде значнішим, ніж у автомобільного бізнесу. Якщо замислитися над економікою, то її основа — це праця. То що станеться, якщо не буде дефіциту робочої сили? Я не можу сказати зараз, що це може означати економіку. У цьому сенсі Оптімуса. Тож він дуже важливий,

— сказав Маск.

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І хоча повноцінний робот Tesla може з'явитися не раніше, ніж за кілька років, у нього, за словами Маска, є можливість зробити революцію в економіці, якщо він навчиться виконувати завдання, які зараз доступні лише людям.

Що ж до відтермінування Cybertruck та розробки електрокара за 25 000 доларів, про які йшлося у серпні, то все довелося перенести через тривалий дефіцит мікрочипів, який досі гальмує індустрію.