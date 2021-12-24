Студенти з Нідерландів відправлять власного робота в Антарктиду: яка його ціль

Група з 17 студентів технологічного університету Ейндховена (Нідерланди) готується відправити на південний полюс створений ними автономний ровер. Він працюватиме на сонячних батареях.

Завданням робота буде проведення метеодосліджень в Антарктиді. Зараз цим займаються дослідницькі станції із залученням спеціальної техніки, що працює на паливі, яке доводиться туди доставляти за тисячі кілометрів.

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Що відомо

Транспортний засіб, натхненний марсоходом, який збирає дані аналогічним автономним способом на планеті Марс, повинен зробити дослідження клімату на найхолоднішому і найвіддаленішому континенті дешевшим, більш стабільним і простішим.

Команда Polar, яка складається з 17 студентів з різних напрямків навчання, умовно розділила проєкт на три частини:

створення надійної силової установки на батареях, включаючи сонячні;

створення ходової частини, здатної забезпечити пересування ровера в суворих умовах Антарктиди;

розробка системи навігації з можливістю передачі даних через супутник.

Наразі команда шукає оптимальний варіант корпусу. Найбільш вірогідна форма – Т-подібний колісний транспортний засіб з навігаційними датчиками та сонячними батареями.



Один з варіантів зовнішнього вигляду ровера / Фото Team Polar

Не виключено, що на ровері встановлять радар для виявлення крижаних тріщин і набір датчиків для збору інформації про зміни клімату Антарктиди.



Студенти, зайняті розробкою проєкту / Фото Rien Boonstoppel

Щоб перевірити правильність своїх розрахунків і зібрати додаткові дані, двоє учасників з команди розробників 28 грудня особисто поїдуть на два тижні до південного полюса на борту полярного дослідницького судна Commandant Charcot.

Антарктида: важка і неприступна

Наразі дослідження в Антарктиді є дорогими й нежиттєздатними. Для них потрібні дослідницькі станції та великі вантажівки, для яких паливо доводиться завозити повітрям. Мета уряду Нідерландів — зробити дослідження в полярних регіонах максимально стійкими.

Це означає відсутність власних станцій і якомога менше людської присутності,

– пояснює Дік ван дер Кроф, директор Нідерландської полярної програми, яка фінансує наукові дослідження в полярних регіонах від імені уряду.

За його словами, амбітний проєкт команди Polar ідеально вписується в нове бачення досліджень в Антарктиді з якомога меншим впливом людини і якомога меншою шкодою для останнього незвіданого континенту планети. Він вважає, що в майбутньому антарктичний марсохід зможе надавати важливі дані, яких зараз немає. Наприклад, для таких дослідницьких сфер як гляціологія та метеорологія, і сфер, які стосуються зміни клімату.