Студенти з Нідерландів відправлять власного робота в Антарктиду: яка його ціль
Джерело:TU/e
Група з 17 студентів технологічного університету Ейндховена (Нідерланди) готується відправити на південний полюс створений ними автономний ровер. Він працюватиме на сонячних батареях.
Завданням робота буде проведення метеодосліджень в Антарктиді. Зараз цим займаються дослідницькі станції із залученням спеціальної техніки, що працює на паливі, яке доводиться туди доставляти за тисячі кілометрів.
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Що відомо
Транспортний засіб, натхненний марсоходом, який збирає дані аналогічним автономним способом на планеті Марс, повинен зробити дослідження клімату на найхолоднішому і найвіддаленішому континенті дешевшим, більш стабільним і простішим.
Команда Polar, яка складається з 17 студентів з різних напрямків навчання, умовно розділила проєкт на три частини:
- створення надійної силової установки на батареях, включаючи сонячні;
- створення ходової частини, здатної забезпечити пересування ровера в суворих умовах Антарктиди;
- розробка системи навігації з можливістю передачі даних через супутник.
Наразі команда шукає оптимальний варіант корпусу. Найбільш вірогідна форма – Т-подібний колісний транспортний засіб з навігаційними датчиками та сонячними батареями.
Один з варіантів зовнішнього вигляду ровера / Фото Team Polar
Не виключено, що на ровері встановлять радар для виявлення крижаних тріщин і набір датчиків для збору інформації про зміни клімату Антарктиди.
Студенти, зайняті розробкою проєкту / Фото Rien Boonstoppel
Щоб перевірити правильність своїх розрахунків і зібрати додаткові дані, двоє учасників з команди розробників 28 грудня особисто поїдуть на два тижні до південного полюса на борту полярного дослідницького судна Commandant Charcot.
Антарктида: важка і неприступна
Наразі дослідження в Антарктиді є дорогими й нежиттєздатними. Для них потрібні дослідницькі станції та великі вантажівки, для яких паливо доводиться завозити повітрям. Мета уряду Нідерландів — зробити дослідження в полярних регіонах максимально стійкими.
Це означає відсутність власних станцій і якомога менше людської присутності,
– пояснює Дік ван дер Кроф, директор Нідерландської полярної програми, яка фінансує наукові дослідження в полярних регіонах від імені уряду.
За його словами, амбітний проєкт команди Polar ідеально вписується в нове бачення досліджень в Антарктиді з якомога меншим впливом людини і якомога меншою шкодою для останнього незвіданого континенту планети. Він вважає, що в майбутньому антарктичний марсохід зможе надавати важливі дані, яких зараз немає. Наприклад, для таких дослідницьких сфер як гляціологія та метеорологія, і сфер, які стосуються зміни клімату.