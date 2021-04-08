За допомогою GPT-3 часто генерують колонки, пости для блогів, сюжети для серіалів і фільмів — зазвичай заради того, щоб отримати смішні результати. Студенти каліфорнійської кіношколи вирішили знімати короткометражки для ютуб-каналу Calamity AI. Виробництвом короткометражок займаються Ілай Вайс і Джейкоб Ваус.

Цікаво Facebook тестує новий додаток Hotline – гібрид Clubhouse та Instagram Live

Про що ці фільми

На Reddit звернули увагу на їх останній фільм "Побачення", який розповідає про дивну молоду пару. За вечерею хлопець намагається ввести дівчину в гіпноз, щоб та "приручила свою внутрішню тварину". Після пробудження герої розуміють, що світ навколо них нереальний, а вони – актори, які знімаються у фільмі.

Ми писали в Shortly AI початок сценаріїв, щоб програма дописувала їх до кінця. Ми здивувалися, наскільки добре нейромережі вдавалося повторити тон і настрій твору. Спочатку просто веселилися, але потім вирішили зробити з одного фільм,

— розповів Вайс.

Shortly AI прописує не тільки діалоги, а й обстановку, зміну кадрів, сцени та поведінку персонажів. Всі фільми Вайса і Вауса тривають не довше п'яти хвилин. Тривалість пояснюють тим, що через деякий час нейромережа починає писати похмуро і багато повторюється.

Ми не редагуємо сценарії, але створюємо кілька версій. Зазвичай ми пишемо першу половину сторінки сценарію, а потім генеруємо кілька сторінок. Ми повторюємо процедуру кілька разів і вибираємо найбільш веселий сценарій,

– зазначив Ваус.

Вайс і Ваус планують продовжити використовувати нейромережу для своїх фільмів. Вони вважають, що в майбутньому індустрія кіно почне активніше використовувати ШІ.