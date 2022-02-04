Схоже, навіть після того, як Ілон Маск заблокував розробника програми для відслідковування його джета, останній не падає духом. Він шукає шляхи для монетизації своєї роботи, оскільки не зміг отримати від засновника Tesla ні 50 000 доларів, ні навіть 5 000.

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Що продаватиме Джек Суїні

2 січня новоявлений підприємець повідомив ЗМІ про відкриття бізнесу під назвою Ground Control.

Він продаватиме футболки, толстовки та наклейки, на яких Маск курить марихуану в ефірі подкасту The Joe Rogan Experience.

Нагадаємо, у 2018 році ведучий подкасту Джо Роган запросив Ілона Маска стати гостем чергового випуску. Прямо під час запису мільярдер викурив сигарету, до складу якої, за словами Рогана, входив тютюн та марихуана.

Випуск The Joe Rogan Experience з Ілоном Маском: відео

Окрім фотографії, на різних продуктах є текст "Я знаю, наскільки високо Ілон", що натякає на те, що програма Суїні знає все про літак Ілона Маска.

Також на футболках надруковано зображення літака та унікальний нікнейм облікового запису @ElonJet, який публікує дані про джет у Twitter.

Ціни

Найдешевше обійдеться стікер – за нього магазин просить 7,86 долара.

Футболки коштують 25,67 та 25,64 долара в залежності від кольору.

Найдорожчими є толстовки. За них доведеться викласти від 37 до 42,49 долара.



Худі з зображенням Ілона Маска​ / Фото Джека Суїні

Суіні каже, що бізнес зовсім нещодавно і поки що "продажів небагато". Однак він має "досить пристойні пожертвування та AdSense", маючи на увазі програму монетизації вебсайту від Google.

Сам же сайт буде служити резервною копією для продовження його проєкту відстеження літаків, якщо Twitter закриє його обліковий запис через проблеми безпеки.



Частина товару в онлайн-магазині Ground Control / Скриншот 24 каналу

Про реакцію Ілона Маска на такий бізнес наразі нічого не відомо.