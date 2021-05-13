Останній політ людини до телескопа Hubble: місія шаттла Atlantis

13 травня 2021 , 17:04
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РЕТРОСПЕКТИВА

Джерело:

24 канал

П'ятий політ до телескопу Hubble з метою технічного обслуговування став останнім. Більше людство не бачило телескоп так близько. Місії космічних човників дозволили космічному телескопу працювати на благо науки до нашого часу. А фотографії, зроблені астронавтами, бережуть пам'ять про ті вражаючі дні.

Шаттл Atlantis злетів зі стартового майданчика №39-А на мисі Канаверал 11 травня 2009 року – розпочалася місія STS-125. Це був 126 політ космічного човника загалом. Для "Атлантіса" це був уже 30 політ.

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Політ шаттлу Atlantis: дивитись відео онлайн

Які були цілі місії

Місія тривала 12 діб та 21 годину. Шаттл захопив телескоп спеціальною рукою-маніпулятором 13 травня 2009 року о 17:14. О 18 годин 12 хвилин Hubble був успішно встановлений у вантажному відсіку космічного човника.

За час місії були успішно виконані всі задачі.

  • Астронавти встановили нові гіродіни та акумулятори.
  • Був замінений комп'ютер, який відповідає за обробку даних. 
  • Встановлена нова камера, що знімає у широкосмуговому спектрі. Це дозволило "Габблу" вести спостереження в ультрафіолетовому, інфрачервоному та видимому діапазонах випромінювання.
  • Встановлений спектрограф космічного випромінювання.
  • Замінений датчик точного наведення телескопу.

Для проведення усіх ремонтних робіт астронавти здійснили 5 виходів у відкритий космос.

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Що таке гіродін?

Це пристрій для орієнтації космічного корабля. Іноді зустрічається назва "гіроскоп".


Команда "порятунку" телескопа Hubble: астронавтка Кетрін Макартур, астронавти Майкл Гуд, Грегорі Джонсон, Скотт Альтман, Джон Грансфелд, Майкл Массіміно, Ендрю Ф'юстел / Фото NASA

Підбірка дивовижних фотографій з місії STS-125


Шаттл Atlantis на стартовому майданчику / Фото NASA


Старт! / Фото NASA


Старт з іншого ракурсу, гарно видно роботу двигунів космічного човника / Фото NASA


Телескоп Hubble під час зближення з ним "Атлантіса" / Фото NASA


Є захоплення маніпулятором! / Фото NASA


Hubble встановлено у вантажному відсіку / Фото NASA


Астронавти Джон Грансфелд (зліва) та Ендрю Ф'юстел за роботою / Фото NASA


Робота буває різною, на фото – Грегорі Джонсон / Фото NASA


Два Майкла: Майкл Гуд заглядає в ілюмінатор шаттла, поки Майкл Массіміно працює біля телескопа / Фото NASA


Atlantis на неосвітленій стороні Землі / Фото NASA


Іноді доводиться працювати у пітьмі; астронавти Джон Грансфелд (зліва) та Ендрю Ф'юстел / Фото NASA


Модернізація завершена і рука-маніпулятор підіймає телескоп над шаттлом перед роз'єднанням / Фото NASA


"Габбл" вільний… / Фото NASA


...а космічному шаттлу Atlantis час повертатися на Землю / Фото NASA


Приземлення шаттла, місія виконана / Фото NASA

Автор: Вячеслав Журба