Останній політ людини до телескопа Hubble: місія шаттла Atlantis

П'ятий політ до телескопу Hubble з метою технічного обслуговування став останнім. Більше людство не бачило телескоп так близько. Місії космічних човників дозволили космічному телескопу працювати на благо науки до нашого часу. А фотографії, зроблені астронавтами, бережуть пам'ять про ті вражаючі дні.

Шаттл Atlantis злетів зі стартового майданчика №39-А на мисі Канаверал 11 травня 2009 року – розпочалася місія STS-125. Це був 126 політ космічного човника загалом. Для "Атлантіса" це був уже 30 політ.

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Політ шаттлу Atlantis: дивитись відео онлайн

Які були цілі місії

Місія тривала 12 діб та 21 годину. Шаттл захопив телескоп спеціальною рукою-маніпулятором 13 травня 2009 року о 17:14. О 18 годин 12 хвилин Hubble був успішно встановлений у вантажному відсіку космічного човника.

За час місії були успішно виконані всі задачі.

Астронавти встановили нові гіродіни та акумулятори.

Був замінений комп'ютер, який відповідає за обробку даних.

Встановлена нова камера, що знімає у широкосмуговому спектрі. Це дозволило "Габблу" вести спостереження в ультрафіолетовому, інфрачервоному та видимому діапазонах випромінювання.

Встановлений спектрограф космічного випромінювання.

Замінений датчик точного наведення телескопу.

Для проведення усіх ремонтних робіт астронавти здійснили 5 виходів у відкритий космос.

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Що таке гіродін? Це пристрій для орієнтації космічного корабля. Іноді зустрічається назва "гіроскоп".



Команда "порятунку" телескопа Hubble: астронавтка Кетрін Макартур, астронавти Майкл Гуд, Грегорі Джонсон, Скотт Альтман, Джон Грансфелд, Майкл Массіміно, Ендрю Ф'юстел / Фото NASA

Підбірка дивовижних фотографій з місії STS-125



Шаттл Atlantis на стартовому майданчику / Фото NASA



Старт! / Фото NASA



Старт з іншого ракурсу, гарно видно роботу двигунів космічного човника / Фото NASA



Телескоп Hubble під час зближення з ним "Атлантіса" / Фото NASA



Є захоплення маніпулятором! / Фото NASA



Hubble встановлено у вантажному відсіку / Фото NASA



Астронавти Джон Грансфелд (зліва) та Ендрю Ф'юстел за роботою / Фото NASA



Робота буває різною, на фото – Грегорі Джонсон / Фото NASA



Два Майкла: Майкл Гуд заглядає в ілюмінатор шаттла, поки Майкл Массіміно працює біля телескопа / Фото NASA



Atlantis на неосвітленій стороні Землі / Фото NASA



Іноді доводиться працювати у пітьмі; астронавти Джон Грансфелд (зліва) та Ендрю Ф'юстел / Фото NASA



Модернізація завершена і рука-маніпулятор підіймає телескоп над шаттлом перед роз'єднанням / Фото NASA



"Габбл" вільний… / Фото NASA



...а космічному шаттлу Atlantis час повертатися на Землю / Фото NASA



Приземлення шаттла, місія виконана / Фото NASA