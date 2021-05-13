Шаттл Atlantis злетів зі стартового майданчика №39-А на мисі Канаверал 11 травня 2009 року – розпочалася місія STS-125. Це був 126 політ космічного човника загалом. Для "Атлантіса" це був уже 30 політ.
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Які були цілі місії
Місія тривала 12 діб та 21 годину. Шаттл захопив телескоп спеціальною рукою-маніпулятором 13 травня 2009 року о 17:14. О 18 годин 12 хвилин Hubble був успішно встановлений у вантажному відсіку космічного човника.
За час місії були успішно виконані всі задачі.
- Астронавти встановили нові гіродіни та акумулятори.
- Був замінений комп'ютер, який відповідає за обробку даних.
- Встановлена нова камера, що знімає у широкосмуговому спектрі. Це дозволило "Габблу" вести спостереження в ультрафіолетовому, інфрачервоному та видимому діапазонах випромінювання.
- Встановлений спектрограф космічного випромінювання.
- Замінений датчик точного наведення телескопу.
Для проведення усіх ремонтних робіт астронавти здійснили 5 виходів у відкритий космос.
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Що таке гіродін?Це пристрій для орієнтації космічного корабля. Іноді зустрічається назва "гіроскоп".
Команда "порятунку" телескопа Hubble: астронавтка Кетрін Макартур, астронавти Майкл Гуд, Грегорі Джонсон, Скотт Альтман, Джон Грансфелд, Майкл Массіміно, Ендрю Ф'юстел / Фото NASA
Підбірка дивовижних фотографій з місії STS-125
Шаттл Atlantis на стартовому майданчику / Фото NASA
Старт! / Фото NASA
Старт з іншого ракурсу, гарно видно роботу двигунів космічного човника / Фото NASA
Телескоп Hubble під час зближення з ним "Атлантіса" / Фото NASA
Є захоплення маніпулятором! / Фото NASA
Hubble встановлено у вантажному відсіку / Фото NASA
Астронавти Джон Грансфелд (зліва) та Ендрю Ф'юстел за роботою / Фото NASA
Робота буває різною, на фото – Грегорі Джонсон / Фото NASA
Два Майкла: Майкл Гуд заглядає в ілюмінатор шаттла, поки Майкл Массіміно працює біля телескопа / Фото NASA
Atlantis на неосвітленій стороні Землі / Фото NASA
Іноді доводиться працювати у пітьмі; астронавти Джон Грансфелд (зліва) та Ендрю Ф'юстел / Фото NASA
Модернізація завершена і рука-маніпулятор підіймає телескоп над шаттлом перед роз'єднанням / Фото NASA
"Габбл" вільний… / Фото NASA
...а космічному шаттлу Atlantis час повертатися на Землю / Фото NASA
Приземлення шаттла, місія виконана / Фото NASA