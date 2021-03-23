Популярність комп'ютерних ігор залежить виключно від регіонів. Водночас Україна є однією із топових країн світу за розвитком кіберспорту.

Про головні навички для кіберспорту, заробіток професійних гравців та рівень індустрії в Україні розповів генеральний продюсер та chief visionary officer WePlay Esports Максим Біолоногов.

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Про кіберспорт в Україні

Як ви оцінюєте рівень кіберспорту в Україні?

Досить складно виокремити Україну, можливо, краще говорити про регіон. Проте рівень гравців (в Україні – 24 канал) дуже високий, рівень тих, хто створює турніри – також.

У Києві є 3 студії, які створюють турніри на найвищому рівні. Україна, мабуть, входить у 10 країн світу за розвитком кіберспорту. У нас дуже талановита країна в цьому.

Які ігри зараз найпопулярніші на світовій та українській арені?

Залежно від регіону. Якщо ми кажемо про США, то це League of Legends, Fortnite та Overwatch. Якщо ми кажемо загалом за переглядами, то League of Legends – найпопулярніша, також – Counter-Strike та Dota.



Максим Біолоногов: "Україна, мабуть, входить у 10 країн світу за розвитком кіберспорту" / Фото 24 каналу

Про перспективи кіберспорту

Кіберспорт – це залежність і марна трата часу чи перспективна професія майбутнього? Чи варто віддавати дітей у кіберспорт?

Треба прибрати таке поняття як кібер, варто просто казати, що це – спорт. Тому що кіберспорту притаманні усі риси звичайного спорту.

Чи потрібно віддавати дитину у спорт, бокс чи футбол – хтось віддавав своїх дітей у футбольні секції, а хтось ні – мені здається, що тут та сама історія – якщо є талант, то чому б ні.

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Наскільки це серйозна сфера?

Якщо ми розглянемо структуру кіберспорту – є організатори, команди, масажисти, турніри та чемпіонати світу з різних дисциплін. Там розігрують десятки мільйонів доларів, зарплати можна обчислювати десятками тисяч доларів на місяць, тому ми можемо вважати – що це повноцінний спорт і це серйозно.

Чи вдарила пандемія по кіберспорту? Або ж навпаки?

Навпаки. Тому що у певний час кіберспорт залишився єдиним спортом, який взагалі був на планеті, все скасували, а він залишився.

Всі сиділи вдома і потрібно було давати якийсь контент. Кількість глядачів і людей, які почали грати у різні комп'ютерні ігри – зросла приблизно на 20%.



Пандемія вплинула на розвиток кіберспорту / Фото Very Life Victory

Про необхідні навички для кіберспорту

Чи потрібна кіберспортсмену вища освіта? У яких дисциплін, пов'язаних із відеоіграми та кіберспортом зараз найбільше перспектив?

Якщо ти хочеш бути режисером, продюсером чи коментатором, то потрібна якась профільна освіта. Потрібно бути професіоналом у тій сфері, у яку ти хочеш потрапити.

Наприклад, якщо ми кажемо про гравців (у кіберспорті – 24 канал), то тут трохи складніше, тому що у нас немає ні шкіл, ні академій щодо цього. Відбувається так, що людина грає, у самій грі є певний рейтинг і якщо людина досягає відповідного рівня, то або тренери, або гравці помічають це і пропонують пограти у самій команді.

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Які навички необхідні на кіберспортивному ринку праці?

Загалом дуже велика кількість непрофесіоналізму, то якщо ти оператор, звукорежисер чи журналіст, але дійсно професіонал, то робота у кіберспорті знайдеться обов'язково.

Скільки заробляють кіберспортсмени?

Якщо ми кажемо про гравців найвищого рівня, то це десятки тисяч доларів на місяць зарплати і також ще відсоток від призу ділиться між організацією та гравцями.