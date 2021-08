Бомба планетарного масштабу: стрімке танення сибірської мерзлоти загрожує людству

Тривожні новини про екологічні зміни на планеті з'являються ледь не щодня. Процеси глобального потепління наростають з вражаючою швидкістю – більшою, ніж будь-коли прогнозували.

Процес підвищення температури помітний не лише в Арктиці та Антарктиді. Проблеми торкнулися й вічної мерзлоти в Сибіру, де під товстим шаром криги тисячі років були запечатані колосальні запаси доісторичного метану.

Сибір стрімко тане

Ситуацію вже назвали "бомбою уповільненої дії". І момент неповернення стрімко наближається.

Вчені отримали та проаналізували супутникові знімки арктичних районів Сибіру. Їх також опублікували в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

За допомогою картографічної технології PULSE виявили, що заховані раніше під кригою ділянки вапняку, покрилися тріщинами, через які після надзвичайно спекотного, як для Сибіру, літа, в атмосферу виходить колосальна кількість СО 2 і метану. Це погіршує і без того напружену ситуацію з потеплінням.

Дослідник в області кліматології Роберт Холмс заявляє, що якщо весь газ, що знаходиться під вічною мерзлотою, прорветься назовні, то нас чекає лихо планетарного масштабу.

Нагадаємо, вчені раніше також виявили, що арктичний лід зникає вдвічі швидше, ніж прогнозували раніше. Зі зростанням температури стає все менше білого льоду, який відбиває сонячні промені. Разом з тим виникає все більше темної води, яка поглинає тепло і нагріває планету.

