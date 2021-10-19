Streamer Starter Pack: HyperX представила початковий набір для творців контенту

Бренд HyperX, куплений на початку поточного року компанією НР, анонсував комплект Streamer Starter Pack для творців контенту, блогерів і любителів ігор. Новинка вже доступна для замовлення за орієнтовною ціною 130 доларів США.

Очевидно, бренд націлений зацікавити усіх, хто досі вагається почати самостійне створення контенту або не знає, які ґаджети обрати. Саме тому HyperX представила зручне рішення, де вже зібрано все, що потрібно, аби почати власний подкаст, стрім або ж блог.

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Комплект набору Streamer Starter Pack

До складу набору входять мікрофон HyperX SoloCast та гарнітура Cloud Core. Мікрофон підключається до комп'ютера за допомогою інтерфейсу USB. Він використовує кардіоїдну діаграму спрямованості, яка відмінно підходить для запису однієї людини, наприклад, під час стрімінгових сеансів або переговорів у віртуальному просторі.

Модель HyperX SoloCast обладнана зручною підставкою, що дає змогу розміщувати пристрій під різними кутами. Є різьблення для стійок та штативів. У верхній частині мікрофона розташовується сенсор, з допомогою якого можна вимкнути звук одним дотиком – він має зручний світлодіодний індикатор статусу.

Частота дискретизації може становити 48, 44,1, 32, 16 і 8 кГц; бітрейт – 16 біт. Частотна характеристика – від 20 Гц до 20 кГц.

Що стосується гарнітури Cloud Core, то це навушники накладного типу. Вони оснащені зручною дугою та обтягнуті штучною шкірою. Амбушури виконані з матеріалу, що тримає "пам'ять форми". Все легко підключається 3,5-мм конектором.