Стратегічне командування США влаштувало паніку в мережі всього одним твітом

У понеділок 29 березня 2021 року на офіційній сторінці Стратегічного командування США в Твіттері з'явилося дивне послання. Це був набір символів "; l;;gmlxzssaw", який виглядав вкрай підозріло і відразу породив масу конспірологічних теорій.

Користувачі мережі одразу ж кинулися будувати теорії. Хтось побачив коди запуску ядерних ракет, інші вважали це посланням для шпигунів, треті були впевнені у зв'язку послання з вторгненням інопланетян. Але реальність виявилась набагато простішою.

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У чому сенс символів

Твіт швидко видалили, а військові вибачилися за те, що всіх налякали. Проте жодних пояснень не надали.



Дивний запис у Твіттері Стратегічного командування США влаштував переполох / Фото The Daily Dot

Журналістам довелося натиснути на них, вдавшись до Закону Про свободу інформації. Лише після чого офіційний представник відомства Кендалл Купер дав відповідь. Не називаючи імен, він сказав, що відповідальний за адміністрування сторінки Стратегічного командування співробітник працював з дому, відволікся, а в цей час його маленька дитина взялася гратись із батьківським смартфоном.

Військові уточнили, що ніякого зламу, хакерської атаки чи інших агресивних дій не було, національній безпеці нічого не загрожує. В усьому була винна дитина, яка не усвідомлювала своїх дій і лише хотіла погратись.

Громадськість відповідь прийняла, але виникли інші питання. Річ у тім, що Стратегічне командування прямо відповідає за контроль не лише ядерного арсеналу США, а й інформації, пов'язаної з ним. Будь-які повідомлення від нього в публічному просторі мають статус заяв державної важливості. Тому ситуація, коли якийсь малюк запросто публікує на офіційному урядовому каналі дурницю, викликає здивування та питання щодо безпеки у відомстві.