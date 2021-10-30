Так, напередодні Гелловіну попит на карнавальні костюми та аксесуари до них збільшився на 138% у порівнянні з жовтнем 2020 року. Схоже цього року свято видасться яскравим та насиченим.

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Які популярні образи обирають українці

Серед костюмів популярні образи:

вовка;

привида;

русалочки Аріель;

чарівниці Малефісенти;

Фіксика;

персонажа з гри Among us;

і, звичайно, персонажа з серіалу "Гра в кальмара".

На дитячі костюми витрачають в середньому 486 гривень, на жіночі – 793 гривні, а на чоловічі – 816 гривень. На костюми для чоловіків витрачають на 35% більше, ніж торік.

З аксесуарів частіше шукають крила ангела та японський меч – катана. Середній чек – 229 гривень.

Ще вдвічі зріс попит на карнавальні головні убори. Серед них популярні шапки відьом, вуалі та капелюхи-циліндри. Витрачають на них в середньому 233 гривні.



Українці активно готуються до святкування Гелловіну / Фото Unsplash

Щоб доповнити свої образи на Гелловін купують і інші аксесуари – перуки й карнавальні маски. Витрачають на них від 322 до 711 гривень. На перуки витрачають на 66% більше, ніж торік, а маски – на 40% більше.

Купують маски у венеціанському стилі та маски наглядачів із "Гри в кальмара". Серед перук лідирує перука Круелли та аніме-персонажу Ураракі.

Солодощі та свічки теж мають підвищений попит

Фахівці майданчика авторських товарів Crafta.ua відзначають, що до Гелловіну серед хендмейд товарів великою популярністю користуються пряники та свічки. Так, попит на солодощі збільшився на 133%, у порівнянні з жовтнем минулого року, а попит на свічки – на 95%. Пряники купують медові у вигляді гарбуза, привида, чорного кота або кажана. Витрачають на це 320 гривень. Серед свічок – у ТОПі соєві, у формі гарбуза чи черепа. Середній чек – 251 гривня.

Дитячий одяг та аксесуари

Серед дитячих карнавальних костюмів лідирують головні убори: вінки з тканинного осіннього листя з ягодами. Вони ж – найдорожчі. Середній чек становить 640 гривень, і це – на 77% більше, ніж у жовтні 2020 року.

Ще, на 67% зріс попит на жіночі обручі та дитячі карнавальні костюми. Серед обручів вибирають вироби із тканинних квітів із дерев'яними спицями. Ними доповнюють образ Санти Муерте – іспанської богині смерті. Витрачають на них, у середньому, 322 гривні й це – на 12% більше, ніж торік.

Попит на які послуги зріс напередодні Гелловіну

Напередодні Дня всіх Святих замовляють не лише товари, а й послуги. За даними онлайн-сервісу замовлення послугу Kabanchik.ua, гелловінські завдання створюють за тиждень до свята.

Традиційно найбільший попит мають візажисти та гримери. Їх наймають на нанесення жахливого макіяжу або аквагриму для дітей. У середньому ціни на послуги цих фахівців стартують від 800 гривень, але можуть змінюватись і залежать від складності малюнка та досвіду роботи спеціаліста. Нанесення спецгриму – від 1,5 тисячі гривень, простий макіяж – від 700 гривень, а аквагрим – від 400 гривень.



Святковий декор має чималий попит / Фото Unsplash

Страшливий макіяж – гарантія не лише веселого настрою, а й умова для отримання бонусів від закладів – багато хто прагне зробити креативний образ та відправитися святкувати. Намальований на обличчі череп – один із найпопулярніших образів. Вампірська тема також стала класикою. Шрами, рани та черепи у різних проявах – це ті деталі, які не змінюються,

– розповідає Ольга Сорока, керівник відділу маркетингу Kabanchik.ua.

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Щоб підготувати квартиру до вечірки на Гелловін, замовляють послуги декораторів. Серед незмінних атрибутів свята — гарбуз із запаленою свічкою, павутиння, надгробки та свічки у тематичних свічниках: черепах, маленьких гарбузах тощо. Вартість оформлення кімнати чи квартири залежить від розміру та ретельності підготовки приміщення – від 2,5 до 3,5 тисячі гривень.