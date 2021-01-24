Компанія Twitter заблокувала обліковий запис верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Сталося це всього через кілька годин після публікації там зображення гольфіста, схожого на Трампа.

Хаменеї більше не має сторінки у твіттері

Фото гольфіста, опубліковане на сторінці верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, Twitter розцінив як погрозу колишньому президенту США Дональду Трампу. Про це розповіли у "Радіо Свобода" 23 січня.

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А все тому, що над схожим на Трампа чоловіком на фото нависла тінь літального апарату. Фото також супроводжував текст, у якому були такі слова: "Помста буде неминучою".

Мовиться про помсту Трампові, який санкціонував знищення в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані у січні 2020 року. Відтоді відносини Ірану та США відчутно загострилися.



Фото, через яке Twitter заблокував сторінку Хаменеї / Фото з твіттера верховного лідера Ірану



Акаунт Хаменеї у твіттері заблоковано / Скриншот

До конфлікту США та Ірану залучений також Ірак

Ще у 2020 парламент країни підтримав резолюцію про виведення міжнародних військ з країни, і США дійсно скоротили там контингент до 2500 військових.