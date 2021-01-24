Сторінку лідера Ірану у твіттері заблокували через погрози Трампу
Компанія Twitter заблокувала обліковий запис верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Сталося це всього через кілька годин після публікації там зображення гольфіста, схожого на Трампа.
Хаменеї більше не має сторінки у твіттері
Фото гольфіста, опубліковане на сторінці верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, Twitter розцінив як погрозу колишньому президенту США Дональду Трампу. Про це розповіли у "Радіо Свобода" 23 січня.
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А все тому, що над схожим на Трампа чоловіком на фото нависла тінь літального апарату. Фото також супроводжував текст, у якому були такі слова: "Помста буде неминучою".
Мовиться про помсту Трампові, який санкціонував знищення в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані у січні 2020 року. Відтоді відносини Ірану та США відчутно загострилися.
Фото, через яке Twitter заблокував сторінку Хаменеї / Фото з твіттера верховного лідера Ірану
Акаунт Хаменеї у твіттері заблоковано / Скриншот
До конфлікту США та Ірану залучений також Ірак
- Ще у 2020 парламент країни підтримав резолюцію про виведення міжнародних військ з країни, і США дійсно скоротили там контингент до 2500 військових.
- А на початку січня 2021 року суд у Багдаді видав ордер на арешт Трампа – саме за вбивство Сулеймані та іракських ополченців.
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