Сторінку глави Instagram заблокували через службу підтримки соцмережі

Невідомий зумів домогтися блокування облікового запису глави Instagram Адама Моссері на його ж платформі. Реалізувати це вдалося за допомогою служби підтримки, відправивши підроблений некролог.

Як вдалося заблокувати сторінку глави Instagram

Невідомий користувач скористався функцією меморіалізації, яка дозволяє заморозити записи померлого користувача. Для цього необхідно написати відповідне звернення до служби підтримки.

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Далі, після погодження та надання необхідних документів розробники блокують обліковий запис. Сторінка залишається доступною, але на ній стає неможливо робити будь-які дії, включаючи публікацію фото. Також користувачі, які відвідують сторінку можуть бачити відповідне повідомлення про меморіалізацію облікового запису.



Instagram заблокував сторінку глави соцмережі / Скриншот Motherboard

Як користувачу вдалося "підтвердити смерть" глави Instagram

Відповідно до правил, для меморіалізації необхідне свідоцтво про смерть. Шахрай розповів, що замінив документ фальшивим некрологом, який служба підтримки ухвалила замість офіційних паперів. Для підтвердження він надав скриншот листування зі співробітниками Instagram.

Зловмисник зазначив, що в мережі існують платні послуги з меморіалізації облікових записів Instagram, які використовують аналогічний підхід. Подібні звернення обробляються протягом 1-2 днів і спрацьовують у 98% випадків.