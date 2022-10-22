Tesla поза конкуренцією? StoreDot розробила революційну батарею для електрокарів

Безумовно саме батарея є найслабшим місцем електромобіля. Світові виробники, серед яких Tesla, з року в рік працюють над тим, щоб зробити свої батареї ємнішими, легшими та максимально швидкими для зарядки. Ізраїльський стартап StoreDot заявив про розробку революційної батареї.

Компанія стверджує у своєму релізі, що її батарея 100in5 легша, швидше заряджається і навіть довговічніша, ніж все, що може запропонувати Tesla. Варто одразу зазначити, що ринок батарей сповнений спекуляцій, гучних заяв та обіцянок і вже не одна компанія раніше представляла чергового "вбивцю Tesla", який, на практиці, виявлявся не таким вже й революційним рішенням.

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Що відомо про StoreDot

StoreDot – ізраїльська компанія, яка називає себе "піонером технології екстремально швидкої зарядки акумуляторів для електромобілів", нещодавно продемонструвала свої можливості. Компанія поставила елементи, які перевищили 1000 циклів у готовому до виробництва форм-факторі, який чудово підходить для використання у електромобілях, про це повідомляє Elektrek.

Чи справді батареї StoreDot такі революційні

Нові елементи StoreDot з високою щільністю енергії поставляються у форматі мішечків світовим партнерам для тестування. Серед них такі компанії, як:

китайська Geely (Polestar),

німецька Mercedes-Benz,

в'єтнамська VinFast.

Елементи 100in5, як стверджує сама StoreDot, продемонстрували обіцяні характеристики, що дозволяє водіям заряджати 160 кілометрів пробігу за кожні 5 хвилин зарядки.

Батареї 100in5 багаторазово заряджалися з 10 до 80% ємності всього за десять хвилин, а потім розряджалися протягом однієї години. Вони робили це понад 1000 разів, перш ніж було виявлено деградацію нижче початкового порогу 80% ємності. Фактично, протягом перших 600 циклів, коли комірки були швидко заряджені від 10 до 80% послідовно, деградації не відбулося взагалі.

Останні випробування є знаковою подією не тільки для StoreDot, але і для світової акумуляторної індустрії і всієї екосистеми сталої мобільності. Наша мета щодо продуктивності продукту на 2022 рік полягала у тому, щоб досягти 1000 циклів послідовної екстремально швидкої зарядки від 10 до 80 відсотків за десять хвилин, зі щільністю енергії не менше 300 Вт-год/кг,

– наголосив Ярон Файн, віце-президент з досліджень і розробок StoreDot.

Файн зазначив, що компанія тільки досягла мети, але й перевищили її. Він додав, що StoreDot має у своїй лабораторії вдосконалену формулу, яка дозволяє демонструвати подальші покращені показники.

StoreDot заявляє, що прагне надати свою технологічну дорожню карту світовим автомобільним компаніям без зайвого галасу (що випередило б багато операцій з розробки акумуляторів). Ця програма розвитку поширюється на майбутнє, де метою є забезпечення 160 кілометрів пробігу після 2 хвилин зарядки протягом 10 років.

Революційна технологія?

Компанія StoreDot зазначає, що досягла такого результату завдяки використанню важких кремнієвих анодів. Кремній може поглинати велику кількість іонів літію з дуже малим опором. Це означає, що батареї, які використовують їх, можуть заряджатися дуже швидко і бути неймовірно енергоємними. Однак у цієї технології є одна велика проблема – кремнієві аноди розширюються при зарядці, а отже вони можуть витримати вкрай малу кількість циклів, перш ніж суттєво деградують.

StoreDot не інакше як знайшла революційне вирішення цієї проблеми і в процесі створила одну з найміцніших комерційних батарей, які коли-небудь існували (якщо вони і справді працюють так, як стверджує виробник).

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Польові випробування

Варто зауважити, що хоч і тестування автовиробниками батарей StoreDot може виявити низку проблем, це хороший знак для майбутнього технології акумуляторів (якщо все виглядає саме так, як у релізі). Хай там як, а можливість збільшити запас ходу всього за кілька хвилин значно полегшила б подорожі на електромобілях і значно сприяла б їх впровадженню.

Що ж до StoreDot, то спершу варто дочекатися сертифікації її елементів і демонстрації реальних можливостей на дорогах у складі електротранспорту, оскільки наразі жодних незалежних досліджень не проводилося, а заявлені виробником цифри виглядають надто фантастично, щоб бути правдою. Наразі компанія продовжує роботу над готовністю до масового виробництва своїх елементів 100in5 зі своїм виробничим партнером, EVE Energy, у Китаї і заявляє, що має намір почати масове виробництво елементів батареї в 2024 році.