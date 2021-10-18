Microsoft також зацікавлена у керівнику, який очолить підрозділ Silicon Architecture. Новий співробітник буде працювати з інженерами, дизайнерами та сторонніми виробниками мікросхем – як з точки зору апаратного, так і програмного забезпечення. Зрозуміло, компанія шукає фахівця на повний робочий день, який буде підтримувати Microsoft протягом тривалого проміжку часу.

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Ви захоплені створенням крутих пристроїв та технологій? Команда Surface висвітлює досвід Microsoft за допомогою пристроїв нового покоління. Фундаментальна частина нашої стратегії – об'єднання продуктивності та мобільності за допомогою пристроїв, які допомагають людям і організаціям відкривати нові можливості,

– сказано у супровідному листі від Microsoft.

Це не перший випадок, коли Microsoft згадується у контексті пропрієтарної розробки мікросхем. У грудні минулого року Bloomberg з посиланням на анонімні джерела всередині компанії повідомив, що Microsoft працює над власним чипсетом на базі ARM.

Зазначимо, що тоді мовилося про створення процесорів для центрів обробки даних, які відповідають за хмарні сервіси Azure, і споживчі ґаджети, начебто ноутбуків під брендом Surface.

Для чого Microsoft власні процесори

Самостійна розробка чипів дасть Microsoft відразу кілька переваг. На думку галузевих аналітиків, пропрієтарні чипи дають змогу краще адаптувати програмне забезпечення під можливості обладнання. Швидке й просте налаштування спростить пошук балансу між енергоефективністю та продуктивністю. Такий підхід вже застосовує компанія Apple в ноутбуках MacBook і планшетах iPad на M1.

Усім потрібні власні процесори

Крім Apple, до аналогічної стратегії вже готується й Google. На початку серпня цього року компанія провела незвичайну презентацію лінійки смартфонів Pixel 6. Google не стала організовувати повноцінний захід, а опублікувала специфікації смартфонів у своєму twitter-акаунті й розіслала пристрої деяким журналістам.



У переліку характеристик особлива увага була приділена процесору смартфона – Google Tensor. Цей чип був розроблений власними силами інженерів Google та обіцяє високу продуктивність шляхом алгоритмів ШІ та машинного навчання.