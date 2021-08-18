Слідами Apple: Google позбавить Pixel 6 важливого елемента комплектації

Після того, як Apple прийняла рішення відмовитися від зарядних пристроїв, інші виробники сприйняли це, як зелене світло, яке дозволило їм піти тим же шляхом. Тепер до них приєдналася Google, яка оголосила, що Pixel 5A стане останнім пристроєм серії, що поставляється з зарядкою у комплекті. Таким чином, Pixel 6 і 6 Pro, запуск яких очікується восени, позбудуться комплектної зарядки.

Чому Google відмовляється від зарядки в комплекті

Google заявляє, що у більшості користувачів вже є блок живлення з роз'ємом USB Type-C, тому вона не бачить необхідності включати його в комплект поставки своїх смартфонів. Таке рішення може здатися дещо незрозумілим, на перший погляд, однак воно позитивно вплине на екологію і допоможе виробникам.

Цікаво Історія QWERTY та перший ноутбук з українською розкладкою

Раніше Apple і Samsung наводили такі ж аргументи, коли повідомляли про відмову від комплектних зарядок. Зараз таке рішення активно виправдовують турботою про екологію, оскільки це тренд. Однак, насправді на першому місці тут економічний інтерес.

Чому ж виробники відмовляються від оригінальних зарядок?

Річ у тім, що це економія на логістиці. Якщо у коробку не потрібно додатково класти блок живлення, то її розміри стають набагато меншими. При перевезенні коробок у вантажному відсіку літака поміститься більше пристроїв. І це значить, що за один раз можна доставити більшу кількість смартфонів.

Загалом можна виділити кілька причин відмови виробників від комплектих зарядок:

Фінансова – виробники суттєво економлять, оскільки не виготовляють зарядку для кожного виготовленого смартфона. Логістичні витрати також зменшуються, а це важливий фактор.

– виробники суттєво економлять, оскільки не виготовляють зарядку для кожного виготовленого смартфона. Логістичні витрати також зменшуються, а це важливий фактор. Репутаційна – Apple свого часу практично санкціонувала відмову від зарядок. Якби це зробила будь-яка інша компанія, це сприйняли би, як прояв жадібності, однак Apple запустила тренд зав'язаний на турботі про екологію. Тож тепер відмова від комплектної зарядки є зайвою причиною ще раз похвалити себе за турботу про екологію.

– Apple свого часу практично санкціонувала відмову від зарядок. Якби це зробила будь-яка інша компанія, це сприйняли би, як прояв жадібності, однак Apple запустила тренд зав'язаний на турботі про екологію. Тож тепер відмова від комплектної зарядки є зайвою причиною ще раз похвалити себе за турботу про екологію. Екологічна – питання турботи про екологію не лише тренд, який дає змогу компаніям додати собі кілька "зірочок", але й справді серйозна проблема, яку потрібно вирішувати і тут кожен крок, навіть найменший, справді має вагу.

Відмова від зарядки справді допомагає екології

Насправді такий крок точно вплине на екологію позитивно. Навряд чи це буде дуже значний та одразу відчутний вплив, але це точно допоможе екології у майбутньому, адже блоків живлення буде виготовлятися менше і вони не будуть засмічувати планету.

Користувачі мають достатньо зарядок вдома

Чимало користувачів мобільних пристроїв вдома мають універсальний адаптер з USB Туре-C роз'ємом. Іноді таких адаптерів два, або й більше. З часом їх навіть немає куди дівати. Однак, якщо такого адаптера вдома немає, придбати його не проблема. Можна навіть вибрати один з роз'ємами одразу для кількох пристроїв, якщо є потреба. Тож на звичайного користувача таке рішення мало вплине.



Відмова від зарядок корисна для екології та для виробників / Фото Unsplash Solen Feyissa

Нагадаємо, що першою від зарядного пристрою в комплекті смартфонів відмовилася Apple, за що була висміяна конкурентами. Проте, пізніше багато з них пішли за прикладом "яблучної" компанії.