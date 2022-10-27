Хакери зламали Організацію з атомної енергії Ірану та викрали сто тисяч електронних листів

Хакерське угруповання Black Reward, яке називає себе іранським, заявило про успішну атаку на Організацію з атомної енергії Ірану. Їм начебто вдалося отримати доступ до поштових скриньок.

Про атаку стало відомо з телеграм-каналу самих Black Reward ще 22 жовтня. Тепер Організація з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) підтвердила інформацію, але не визнає, що була зламана "своїми".

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Що відомо

Цікаво, що в ОАЕІ заявляють, ніби кібернапад здійснила неавторизована іноземна сторона з неназваної країни, а єдиною його метою було привернення уваги та підрив іміджу організації в ЗМІ. Організація пише, що негайно вжила всіх необхідних превентивних заходів і повідомила про інцидент належні органи та посадових осіб, щоб ті були готові до повторних атак.

Black Reward опублікували вкрадені в організації дані в мережі, заявивши, що загалом отримали 50 гігабайтів інформації та 100 000 електронних листів з 324 поштових скриньок. В архіві, який з'явився в тому ж самому Telegram-каналі, можна знайти 27 гігабайтів даних, у яких містяться 85 000 електронних листів. Як кажуть самі хактивісти, ці файли "ідеальні для дослідників". Вони ретельно вивчили всі дані перед публікацією, вилучивши всі маркетингові повідомлення та спам, залишивши лише цінний контент.

Судячи з усього,

Наприкінці свого послання хакери згадують 22-річну іранку Махсу Аміні, яка була затримана місцевою поліцією моралі через неправильно вдягнений хіджаб наприкінці вересня й незабаром померла. Тоді влада опублікувала заяву, в якій стверджувалося, що Аміні раптово знепритомніла від серцевого нападу в центрі затримання і була доставлена ​​до лікарні, де впала в кому і в результаті померла.

Після смерті Аміні в соціальних мережах поширилася інформація про те, що дівчина зазнала тортур з боку співробітників поліції, і країну захлеснула хвиля антиурядових протестів, символом яких стала Аміні. Повідомлення хакерів також закінчується словами: "За жінок, життя, свободу".