Співзасновник Apple Стів Возняк постане перед судом за звинувачення у крадіжці бізнес-ідеї

З відомого підприємця та одного із засновників компанії Apple Стіва Возняка вимагають чималу матеріальну компенсацію за крадіжку інтелектуальної власності. Американський професор звинувачує Возняка у привласненні ідеї створення освітнього IT-стартапу.

Суть претензій до Возняка

Як стверджує професор Хартфордского університету штату Коннектикут Ральф Райлі, на зустрічі у 2011 році вони домовилися про створення навчального закладу під брендом, що містить фрагмент прізвища Возняка як "драйвера" для залучення майбутніх клієнтів, зафіксувавши свою домовленість знімком на камеру і підписанням договору.

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З 2017 року у Арізоні вже працює навчальний заклад Woz U за участю Возняка і компанії Coder Camps. У закладі навчають програмуванню і захисту інформації. Стверджується, що у відповідь на листи Райлі з вимогою виділити йому частину бізнесу за його ідею Возняк відповів мовчанням.

На цій підставі Райлі стверджує, що Возняк вкрав його інтелектуальну власність – ідею використовувати фрагмент Woz з прізвища Возняка для просування бізнес-проєкту.

Судова тяганина

Судові слухання, на які був викликаний Возняк, відбудуться у червні.

Його юристи заперечують факт порушення прав на інтелектуальну власність. Райлі, у свою чергу, представив суду якийсь документ з підписом Возняка і фотографію їх рукостискання .

. За словами самого Возняка, він не пам'ятає факту підписання подібної угоди, хоча і не заперечує категорично справжність свого підпису.

Юристи винахідника також наголошують, що люди подібного масштабу роблять сотні, якщо не тисячі знімків з рукостисканнями, що зовсім не означає угоди про співпрацю.

У ролі компенсації за порушення прав на інтелектуальну власність професор Райлі вимагає