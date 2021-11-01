Це не перший раз, коли він висловлює невдоволення новим iPhone. У 2017 році він заявив, що iPhone X стане першим смартфоном компанії, який він не буде купувати в день виходу. Підприємець вирішив "зачекати й спостерігати", оскільки був задоволений своїм iPhone 8, який був "таким же, як iPhone 7. А iPhone 7 таким же, як iPhone 6".

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Що сказав Возняк

Засновник Apple заявив, що як власник нової версії, не зміг знайти кардинальних відмінностей між новим пристроєм та торішнім флагманом iPhone 12. Він не помітив істотного прогресу у виробництві. При цьому нова операційна система iOS 15 прекрасно працює й з іншими смартфонами компанії, випущеними раніше.

У мене вже є новий iPhone. Однак я насправді не можу побачити різницю між ним і моделлю 12-ї серії,

– каже Стів Возняк.

Те ж саме після початку продажів заявляли й користувачі. Загальний дизайн серії iPhone 13 майже не змінився. Передня панель так само вийшла з вирізом в екрані, хоча й дещо вужчим, ніж раніше. Незначні відмінності можна побачити також у блоці камер: компанія мінімально змінила їхнє розташування з вертикального на діагональне в iPhone 12.

Нагадаємо, нові iPhone 13 та iPhone 13 Pro і Pro Max представили 14 вересня. Вони вперше в історії бренду отримали максимальну кількість пам'яті у розмірі одного терабайта, нові дисплеї з максимальною частотою оновлення до 120 Гц та нові чипи власного виробництва компанії.