Стів Возняк програв суд проти YouTube: чому один із засновників Apple судився з Google

Стів Возняк програв позов проти YouTube і його материнської компанії Google. Співзасновник Apple вимагав видалити шахрайські ролики про роздачу біткоїнів від його імені.

Шахраї змонтували відео, в якому від імені Стіва Возняка, Білла Гейтса й Ілона Маска обіцяли, що будь-кому, хто переведе біткоїни на певний гаманець, повернуть подвоєну суму. Deepfake-рекламу показували на YouTube.

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Рішення суду

Возняк подав позов проти Google, які й належить відеохостинг YouTube, ще у липні 2020 року. Він звинуватив компанію в тому, що вона допустила розміщення на платформі фейкових відеороликів, які від його імені рекламують шахрайську схему.

YouTube виграв справу у Верховному суді округу Санта-Клара в Каліфорнії. Інстанція визнала платформу невинною і відмовила Возняку в проханні не застосовувати 230 статтю федерального закону США.

Стаття 230 говорить, що сайт не несе відповідальності за те, який контент на ньому розміщують користувачі.

Стів Возняк наполягав на тому, що YouTube не тільки не видалив шахрайські відео, але і "істотно сприяв" шахрайству, продаючи таргетовану рекламу, стимулюючу трафік на відео, і навіть помилково верифікував канали YouTube, які несли ці відео.

Суддя Верховного суду округу Санта-Клара Суніл Р. Кулкарния заявив, що цих факторів недостатньо для подолання імунітету, передбаченого для сайтів розділом 230.

Суд дав Возняку 30 днів на те, щоб переформулювати позов.