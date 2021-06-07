Шахраї змонтували відео, в якому від імені Стіва Возняка, Білла Гейтса й Ілона Маска обіцяли, що будь-кому, хто переведе біткоїни на певний гаманець, повернуть подвоєну суму. Deepfake-рекламу показували на YouTube.
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Рішення суду
Возняк подав позов проти Google, які й належить відеохостинг YouTube, ще у липні 2020 року. Він звинуватив компанію в тому, що вона допустила розміщення на платформі фейкових відеороликів, які від його імені рекламують шахрайську схему.
YouTube виграв справу у Верховному суді округу Санта-Клара в Каліфорнії. Інстанція визнала платформу невинною і відмовила Возняку в проханні не застосовувати 230 статтю федерального закону США.
Стів Возняк наполягав на тому, що YouTube не тільки не видалив шахрайські відео, але і "істотно сприяв" шахрайству, продаючи таргетовану рекламу, стимулюючу трафік на відео, і навіть помилково верифікував канали YouTube, які несли ці відео.
Суддя Верховного суду округу Санта-Клара Суніл Р. Кулкарния заявив, що цих факторів недостатньо для подолання імунітету, передбаченого для сайтів розділом 230.
Суд дав Возняку 30 днів на те, щоб переформулювати позов.