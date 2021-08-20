Триває суд між Epic Games та Apple, у ході якого випливає багато нових подробиць про діяльність обох компаній. Цього разу в ході слухань купертинівці розкрили зміст електронного листа Стіва Джобса – засновника і, на той час, голови компанії – до його колег.

Цікаво Кого чекає Україна: які компанії мають офіційні представництва, а про які ми лише мріємо

iPhone nano – смартфон, якого ми не побачили

Чутки про iPhone nano ходили з 2009 по 2011 роки. Лист Джобса датований жовтнем 2010 року – через чотири місяці після виходу iPhone 4. Новий смартфон мав стати його мініатюрною версією.

iPhone nano повинен був вийти в дизайні Джоні Айва – головного дизайнера компанії, відповідального також за iMac, PowerBook G4, MacBook, unibody MacBook Pro та iPod. Його ім'я вказане навпроти відповідного пункту у листі.

Цікаво, що ця модель смартфона віднесена до стратегії компанії на 2011 рік.

Лист також має і багато інших деталей. Наприклад, там згадуються плани компанії влаштувати "Holy War with Google" – буквально Святу Війну з Google. Судячи з цих слів, Джобс вважав цю компанію одним зі своїх основних конкурентів.



Лист Стіва Джобса до його колег від 24 жовтня 2010 року / Фото macrumors

Загалом 2011 рік Джобс називає "роком хмарних технологій", а також "ерою пост-ПК", що знаменувалась би домінуванням мобільних ґаджетів (менших, тонших, легших), комунікацій, додатків та хмарних сервісів. І Apple повинна була стати першою компанію, що втупить у неї, залишивши позаду Google і Microsoft.

Потрібен ноутбук для офісу, бо ваш вже не справляється із завданнями й узагалі морально застарів? Довго шукати вам не доведеться. Ноутбуки ASUS зарекомендували себе як найнадійніші комп'ютери для роботи. Більше деталей за посиланням.