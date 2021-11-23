Нова розробка може стати проривом у будівництві – попкорн демонструє чудові показники теплоізоляції.

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Над кукурудзяними стінами працюють вчені з Геттінгенського університету.

Що відомо про попкорн Ця страва з кукурудзи виготовлялася тисячоліття тому американськими індіанцями. У кінці ХІХ столітті з’явилася перша машинка для попкорну – з того часу страва почала набирати популярності. З 1912 року попкорн став традиційною закускою у кінотеатрах в США, а згодом тенденція їсти повітряну кукурудзу поширилась по всьому світу.

Попкорн став популярною закускою / Фото Unsplash

Дослідники знайшли ще одне застосування попкорну – вони перетворили кукурудзу на екологічно чистий утеплювач будівель. За словами команди розробників, матеріали з попкорну можуть скоротити використання неекологічних продуктів для будівництва.

Більшість будматеріалів для утеплення з пластмас та мінеральних волокон, виготовлення яких спричиняє викиди вуглекислого газу в атмосферу. До того ж, пластмасові утеплювачі важко утилізувати – вони можуть розкладатися століттями та забруднювати навколишнє середовище.

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За словами дослідників, можливо використовувати природні матеріали для хорошої теплоізоляції. Попкорн має усі необхідні характеристики для того, щоб стати відновлюваною сировиною для будматеріалів.

Команда розробників заявила, що прессований попкорн підпадає під характеристики, яких потребує матеріал для утеплення:

Теплоізоляція

Вогнестійкість

Легка переробка

Гідробофність (водостійкість)

Як виглядає кукурудзяний утеплювач / Фото Готтінгемського університету

Дошки з попкорну показали блискучі результати під час досліджень. Автори дослідження вважають, що найбільшою перевагою кукурудзяного матеріалу є те, що це рослинна сировина. Це робить попкорн стійкою альтернативою нафтопродуктам та іншим промисловим пластмасам.

Новий процес пресування попкорну, заснований на технології пластмасової промисловості, дає змогу економічно ефективно виготовляти ізоляційні плити в промислових масштабах. Це може гарантувати, що природні ізоляційні матеріали більше не будуть нішевими,

– зазначив голова дослідницької групи Аліреза Харазіпур.