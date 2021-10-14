На стінах печери в Італії знайшли нові малюнки часів палеоліту

Древні люди, які жили на території Європи, були змушені ховатися від холоду в печерах, де й до сьогодні знаходять сліди їхнього перебування не лише у вигляді артефактів та кісток, а й наскельних малюнків. Черговий такий живопис трапився дослідникам в одній з італійських печер.

Знахідку зробили у печері Романеллі в Апулії, де з 2016 року ведуться активні роботи. Сто років тому, у 1905 році, тут же виявляли й інші зразки наскельного мистецтва.

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Що зображено на нових малюнках

Виявлені малюнки зображують геометричні фігури та рідкісне зображення птаха.

Вік зображень – 14 000 років.

Радіовуглецеве датування показало, що печеру використовували довше, ніж вважали раніше.

Малюнки, можливо, накопичувалися протягом тисячоліть і навіть могли накладатися одне на одного.



Печера Романеллі, в якій знайшли нові малюнки / Фото Daily Mail

Подібні художні традиції відомі від Піренейського півострова до Франції, але, судячи з нової знахідки, вони охоплювали набагато більший простір. Дослідники припускають, що ця практика могла поширюватися до Північної Африки та Кавказу, що натякає на наявність однієї загальної культури.

Вони ще раз підтверджують існування загальної візуальної спадщини на великій території Євразії в епоху пізнього верхнього палеоліту,

– кажуть археологи.

Малюнки на стінах печери Романеллі / Фото Daily Mail

Малюнки на стінах печери Романеллі / Фото Daily Mail

Печеру відкрили ще у 1874 році, але її близьке розташування до моря ускладнювало доступ і вивчення. Тому об'єкт не був досліджений належним чином. Повернулись до нього лише у 2016 році.



Печера Романеллі розташована занадто близько до води / Фото Daily Mail