"Стіна" Сонячної системи: цікаві факти про геліосферу

Стіни можуть бути різними та не обов'язково твердими чи матеріальними, до яких можна доторкнутися рукою. Має "стіну" й Сонячна система. Щоправда, розташована вона дуже й дуже далеко.

Геліосфера – це простір навколо Сонця, де домінує речовина та випромінювання саме нашого світила. Межа цього простору зветься "геліопаузою" – це і є наша "стіна", там проходить своєрідна космічна лінія захисту від згубного випромінювання.

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Геліосфера та геліопауза / Фото Science Focus

Якими є межі геліопаузи

Геліопауза – це умовна межа, де тиск сонячного вітру та, відповідно, сонячної речовини перестає домінувати та "прогинається" під тиском міжзоряного випромінювання – випромінювання, яке "йде" від далеких зірок чи інших об'єктів.

Розташована геліопауза приблизно на відстані 122 астрономічних одиниць від Сонця. "Приблизно" тут тому, що ця межа постійно змінюється, адже залежить від потужності сонячного випромінювання, магнітних полів та циклів сонячної активності. Тому сама геліосфера – не ідеальне коло, з південної сторони вона ближче притискається до Сонця.

За напрямком руху Сонця у просторі утворюється ударна хвиля. Там геліопауза розташована приблизно на відстані 120 астрономічних одиниць. А от у зворотну від напрямку руху сторону ця величина більша – близько 350 астрономічних одиниць.

Під час космічних польотів найбільшу небезпеку становлять галактичне космічне випромінювання. На рівні геліопаузи відсікається до 70% таких променів, тому можна прямо говорити, що геліосфера в цілому захищає наші життя.

А що далі

За "стіною"-геліопаузою починається міжзоряний простір (але це все ще Сонячна система), де температура плазми сягає 50 тисяч градусів за Цельсієм. Та через велетенську розрідженість ця температура не відчувається космічними апаратами.