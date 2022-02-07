Нові функції виявив інсайдер Albacore в одній із тестових збірок ОС лише через кілька днів після того, як компанія оголосила про намір тестувати більше експериментальних функцій.

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Стікери для робочого столу

Користувачі Windows 11 зможуть застосовувати стікери для робочого столу. Мовиться про стікери, які зазвичай можна побачити у месенджерах. Користувачі зможуть редагувати стікери та розміщувати їх поверх шпалер.



У Windows 11 з'являться стікери для робочого столу / Фото Albacore

Швидше за все, стікери будуть призначені для запису нотаток і нагадувань, які допоможуть завжди тримати перед очима важливу інформацію. Або ж просто для прикрашання екрану, оскільки вони залишатимуться поверх шпалер навіть при їх зміні.

Оновлений режим планшета

В одній з недавніх тестових збірок Windows 11 ентузіаст виявив можливість приховати панель завдань при використанні пристрою в планшетному режимі. Розробники додали в налаштування операційної системи параметр "Автоматично приховувати панель завдань при використанні пристрою як планшет".

У Windows 11 софтверний гігант відмовився від багатьох можливостей планшетного режиму, але поступово в ОС з'являються функції, які, ймовірно, планувалося інтегрувати у скасовану Windows 10X, орієнтовану, зокрема, використання на планшетних комп'ютерах.

Новий режим "Стійкість"

За даними інсайдера у Windows 11 з'явиться новий розділ "Стійкість". Знайти його можна буде у меню "Параметри". Згідно з наявними даними, у цьому розділі користувачі зможуть побачити рекомендації щодо енергозбереження, а також оцінку чинного режиму енергоспоживання з точки зору екологічності.



Новий режим "Стійкість" дозволить оцінити енергоспоживання / Фото Albacore

Зазначається, що у новій збірці Windows 11 режим концентрації Focus Assist був перейменований на Focus.

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Коли нові функції стануть доступними для користувачів

Згадані функції зараз не доступні для більшості учасників попередньої оцінки Windows 11, а Microsoft офіційно не анонсувала їх появу. Це означає, що говорити про появу нововведень у стабільних збірках ОС поки що зарано.