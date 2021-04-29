World of Tanks нарешті вийшла в Steam: нові гравці отримають доступ до всього контенту

Популярна багатокористувацька гра World of Tanks вийшла в цифровому магазині Steam. Користувачі платформи можуть брати участь в танкових боях, вибравши будь-яку з 600 одиниць бойової техніки 11 націй, доступних в грі.
Версія гри для Steam доступна лише для нових танкових акаунтів, зареєстрованих через платформу Steam. При цьому нові користувачі отримають доступ до всього контенту World of Tanks.
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Що отримають нові гравці World of Tanks
Усі нові танкові акаунти зареєстровані у грі через платформу Steam отримають доступ до:
- десятків бойових локацій
- різноманітних режимів та івентів;
- величезний парк техніки, представлений у п'яти класах, кожен з яких пропонує особливі ігрові можливості.
Представник компанії Valve, фахівець відділу Business Development Натаніель Блю наголосив, що "компанія рада, вітати вітати World of Tanks на платформі Valve і представити цю феноменальну гру аудиторії Steam".