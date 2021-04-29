Версія гри для Steam доступна лише для нових танкових акаунтів, зареєстрованих через платформу Steam. При цьому нові користувачі отримають доступ до всього контенту World of Tanks.

Не пропустіть У World of Tanks вперше з'являться сучасні танки

Що отримають нові гравці World of Tanks

Усі нові танкові акаунти зареєстровані у грі через платформу Steam отримають доступ до:

десятків бойових локацій

різноманітних режимів та івентів;

величезний парк техніки, представлений у п'яти класах, кожен з яких пропонує особливі ігрові можливості.

Представник компанії Valve, фахівець відділу Business Development Натаніель Блю наголосив, що "компанія рада, вітати вітати World of Tanks на платформі Valve і представити цю феноменальну гру аудиторії Steam".

Лаунч-трейлер World of Tanks у Steam: дивіться відео

Цікавий факт! Зараз у World of Tanks зареєстровано понад 160 мільйонів користувачів, вона отримала чотири нагороди Golden Joystick і встановила кілька рекордів Гіннеса.