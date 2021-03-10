У сервісі Steam несподівано зникла велика кількість ігор, серед них і дуже популярні, як Dota 2 і Counter-Strike: Global Offensive. Про це повідомили самі гравці. Щоправда це не вплинуло на користувачів, які в той момент грали у ці ігри.

Окрім Counter-Strike: Global Offensive та Dota 2 зі Steam зникло понад 40 ігор. Valve не одразу прокоментувала ситуацію. До теми Як виглядає типовий український геймер: вік, стать та сімейний статус Що трапилось Як повідомляє SteamDB, трапилась помилка сервісу. Через деякий час виробник випустив оголошення про повернення коштів. Користувачі звернули увагу, що з Steam зникла сторінка гри, проте майстерня, форум та інші розділи, присвячені Counter-Strike: Global Offensive, продовжували працювати. Згодом стало відомо, що сторінка Counter-Strike: Global Offensive, як і інших проєктів, зникла через баг API. Протягом кількох годин Valve виправила проблеми, а магазин Steam повернувся до нормального режиму роботи, відновивши сторінки Counter-Strike: Global Offensive і інших ігор. Що таке Steam? Це сервіс компанії Valve (розробник відеоігор), який надає послуги продажу ігор та спілкування гравців. Основна послуга Steam – це продаж відеоігор. Крім того, сервіс поширює програми для створення відеоігор і пов'язаних робіт (обробка фото, відео, звуку), обладнання, відео, а також новини відеоігрової індустрії та самого Steam.