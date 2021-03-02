Вчені з'ясували, що використання соціальних мереж підпорядковується схемі "навчання — винагорода", за якою дресирують тварин. Люди слідують їй, коли прагнуть отримати лайки, і реагують на них так само, як тварини, які отримують смачну нагороду.

Вчені з Бостонського та Цюрихського університетів, а також шведського Каролінського інституту перевірили, чи можна пояснити використання соціальних мереж тим, як людський мозок навчається і реагує на нагороди. Команда знайшла схожі риси між тим, як реагують щури, коли отримують їжу як заохочення за навчання, і тим, як люди ставляться до лайків.

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Висновки вчених

Автори провели аналіз публікацій 4000 користувачів Instagram та інших сайтів, загалом опрацювавши понад мільйон різних постів. Виявилось, що люди розміщують свої записи таким чином, щоб максимізувати кількість лайків. У випадку позитивної реакції на контент вони частіше публікують новий, і навпаки – зменшують кількість публікацій у відповідь на низьку активність.

Далі вчені співвіднесли соціальні мережі з ящиком Скіннера — приладом, який використовують для вивчення поведінки тварин. Виявилося, що дії респондентів нагадують поведінку щурів у ящику Скіннера, а також підкоряються схемі "навчання-винагорода" — концепції, яка полягає у тому, що поведінку можна скорегувати, використовуючи нагороди. Тобто, активно ведучи сторінки в соцмережах, люди слідують тим же принципам, що і тварини, які частіше натискають на ручки та важелі під час експериментів, бажаючи отримати більше ласощів.

На наступному етапі досліджень вчені підтвердили ці результати за допомогою онлайн-експерименту. Вони зібрали 176 користувачів Instagram і запропонували їм публікувати меми. В якості зворотного зв'язку учасники отримували лайки. У підсумку з'ясувалося, що люди частіше публікували контент, якщо бачили більше лайків під попередніми постами.

Результати можуть допомогти нам розібратися в тому, чому соціальні мережі починають домінувати в повсякденному житті багатьох людей. А також підказати, як можна розв'язати проблему їх надмірного використання,

— розповів Девід Амодіо, професор Нью-Йоркського та Амстердамського університетів, який брав участь у дослідженні.