На AliExpress можна зустріти чимало неочікуваних пристроїв, втім, окрім сотень непотрібних речей трапляються дивні, на перший погляд, але корисні ґаджети. Наприклад – стаціонарний телефон з функціями смартфона під управлінням операційної системи Android.

Такий телефон може стати як ідеальним офісним рішенням, так і чудовим домашнім стаціонарним апаратом з розширеним функціоналом аж до можливостей керування системою розумного будинку, повідомляє 24 канал. Також пристрій буде цікавим для консервативних людей похилого віку.

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Особливості телефона

Загалом в запропонованому формфакторі користувач отримує звичайний стаціонарний телефон з фішками Android, що виводить такий ґаджет на зовсім інший рівень використання.



Фішки та можливості poptel V9

Відповідно до опису, телефон вміє працювати в мережах LTE і підтримує Wi-Fi. По суті, тут є основні можливості будь-якого смартфона на Android, включаючи додатки, повідомлення, браузер, месенджери і відеозв'язок через фронтальну камеру.

Фото пристрою

Ціна

Як виявилося, на AliExpress можна знайти ціле сімейство таких пристроїв від різних виробників. Ціна на такі ґаджети різноманітна. Наприклад модель poptel v9, про яку мовиться у матеріалі, коштує від 4000 до 5000 гривень. Однак серед нікому невідомих виробників таких телефонів є й імениті бренди, такі як Huawei, а ціна на їхні апарати сягає понад 30 000 гривень.