Стартує Google I/O 2022: чого чекати від конференції

Стартує щорічна конференція Google I/O, яка вже вкотре пройде у режимі онлайн. У ході виступу глава Google Сундар Пічаі та його колеги розкажуть про ключові новинки 2022 року, включаючи, ймовірно, як апаратні рішення на кшталт Pixel 6a, так і програмні новинки від Wear OS до Android.

Сам захід проходитиме два дні у Каліфорнії. Трансляція головного виступу на Google I/O 2022 розпочнеться у середу 11 травня о 21:00 за київським часом. Хоча основний захід буде доступним онлайн усім бажаючим, ті, хто має намір ознайомитися з частиною заходу для розробників та переглянути відео з окремих сесій, мають зареєструватися на сайті заходу.

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Що можна очікувати від Google I/O 2022:

Android 13

Google, ймовірно, розповість про удосконалену операційну систему Android 13, яка прийде на зміну минулорічній версії Android. За деякими даними, у новій ОС з'явиться підтримка просторового звуку у моделях Pixel 6 і, наприклад, підключення двох операторів мобільного зв'язку до однієї eSIM.

Wear OS

Операційна система для пристроїв на зразок розумних годинників теж повинна отримати оновлення. Раніше Google вже повідомляла про інтеграцію цієї операційної системи з ОС Tizen, що розроблялася свого часу компанією Samsung. Не виключено, що про результати співпраці буде розказано докладніше.

Pixel 6a

Очікується, що Google представить нову доступну версію смартфона Pixel 6. За деякими даними, смартфон отримає чіпсет Tensor, що застосовується в "старшій" моделі і схожий дизайн. А проте, ймовірно, що Pixel 6a втратить деякі функції, ексклюзивні для Pixel 6.

Pixel Watch

Крім Pixel 6a в ході заходу може дебютувати і розумний годинник Pixel Watch, про який останнім часом ходить чимало чуток. За деякими даними годинник буде круглим і використовуватиме нову версію Wear OS. Не виключена і інтеграція із сервісами Fitbit.

Pixel Buds Pro

Очікується, що поряд з годинником та смартфоном Google може уявити і бездротові навушники Pixel Buds Pro з корпусами різних кольорів.

Google Помічник

Під час заходу Google, ймовірно, представить удосконаленого голосового помічника, що потенційно дозволить перевершити Amazon Alexa або Apple Siri. Не виключені і спеціальні доповнення, що дозволяють ефективніше керувати системами розумного будинку.

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Google Пошук

Від компанії очікують удосконалених пошукових алгоритмів завдяки оновленим системам штучного інтелекту та машинного навчання.

Інші оновлення

Нарешті, не виключені оновлення Google Maps, Photos та Gmail, а також повернення програми Wallet. Крім того, Google, за наявними даними, працює над напрямком Web 3 та додатками для метавсесвіту.

Де дивитися трансляцію

Переглянути трансляцію заходу можна у відео нижче.

Google I/O 2022: дивіться трансляцію