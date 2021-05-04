Космічне узбережжя в об'єктиві європейського супутника

Супутники Європейського космічного агентства черговий раз зробили неймовірну світлину. Цього разу в об'єктиви фотокамер потрапило місце запуску космічних кораблів та ракет.
Мова йде, звісно, про мис Канаверал, що у Флориді, США. Саме звідти відбувається більша части запусків ракет у Сполучених Штатах Америки. Сфотографували їх супутники Європейського космічного агентства Sentinel-2.
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Мис Канаверал в об'єктиві супутників Sentinel-2 / Фото ESA
Що можна побачити на фотографії
- Першочергово потрібно звернути увагу на історичний стартовий майднанчик 39-А. Саме з нього відбувалися запуски ракет-носіїв "Сатурн-5", які відправляли "Аполлони" до Місяця. Пізніше з цього майданчику стартували "Шаттли". Тепер майданчиком користується компанія SpaceX.
- Поряд із майданчиком 39-А знаходиться дещо менш популярний стартовий майданчик 39-В. З нього стартувала місія "Аполлон-10". Пізніше звідти стартували усі три місії до навколоземної орбітальної станції "Скайлеб" та місія "Союз-Аполлон". "Шаттли" теж доволі часто запускали з цього майданчика.
- Від стартових майданчиків дорога приведе нас прямо до гігснтського приміщення цеху вертикальної збірки. В цьому будинку ракети скаладються до купи та чекають свого часу, щоб рушити до стартового майданчику.
- Поряд знаходиться довга посадкова смуга, де приземлялися "Шаттли".
- Зліва і справа від стартових майданчиків можна побачити тісно забудовані землі, жителі яких регулярно спостерігають злети ракет-носіїв. Зліва – це місто Тітусвілл. Нижче йде коса Коко-Біч.
- Вище Коко-Біч знаходиться порт мису Канаверал.
- За портом можна спостерігати численні стартові майданчики, які не такі відомі як 39-А та 39-В. Ці майданчики належать Космічним силам США. На ці майданчики приземляються перші ступені ракет-носіїв SpaceX: Falcon 9 та Falcon Heavy