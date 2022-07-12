Компанія з Ірвайна прагне надати пацієнтам у процесі видужання від серцевих нападів та інших захворювань серця альтернативу догляду вдома з супроводом протягом 12-тижневого курсу. Перші тести показали обнадійливі результати.

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Як це працює

Кожен пацієнт компанії отримує набір ґаджетів для дистанційного відслідковування його стану здоров'я та прогресу. Це, наприклад, ваги з підтримкою стільникового зв'язку, інформаційний довідник американської кардіологічної асоціації, стрічки для вправ, манжета для вимірювання артеріального тиску Bodytrace і фітнес-трекер Garmin, які залишають у людини протягом усього курсу.

Компанія працює як постачальник медичних послуг, а тому може укладати контракти зі страховими партнерами. Пацієнти з 14 штатів мають право обрати домашнє лікування замість очних занять і тоді їх направлять до Moving Analytics. Там відмовляються назвати ціну своєї програми, однак заявили, що це дешевше, ніж проходження курсу в лікарні , де середня вартість одного сеансу коштує приблизно 240 доларів.

, де середня вартість одного сеансу коштує приблизно 240 доларів. Moving Analytics стверджує, що деякі з її партнерів відзначили збільшення кількості зареєстрованих і завершених програм. Наприклад, раніше рівень завершення робіт становив 14 відсотків, а зараз становить 88 відсотків. Дослідження показують, що пацієнти, які проходять кардіологічну реабілітацію, знижують ризик смерті від серцевого нападу.

Компанія щойно залучила 20 мільйонів доларів інвестицій, які додалися до 10 мільйонів отриманих раніше. Ці кошти використають для розширення охоплення в усіх 50 штатах, найму персоналу і початку впровадження двомовних програм для кращого обслуговування спільнот.