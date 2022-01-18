Незвичний транспортний засіб, призначений для транспортування людей, назвали Zero. Він виглядає як "летюча тарілка", а також злітає і сідає вертикально.

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Що відомо

У горизонтальне положення апарат переходить після злету.

Людина при цьому буде летіти головою вперед і обличчям донизу

Перший прототип Zero компанія представила в листопаді 2021 року.

Тепер він пройшов перші льотні випробування – чотири польоти загальною тривалістю понад чотири хвилини.

За цей час протестували зависання в повітрі, імітацію рулювання на низьких швидкостях і підйом.

Як проходили випробування Zero: відео

Пристрій розрахований на польоти до 50 миль (близько 80 кілометрів) і швидкість до 160 миль за годину – близько 257 кілометрів за годину. Як розповідає виробник, апарат досить компактний, щоб поміститися на звичайному місці для паркування автомобіля.

Коли почнуться пілотовані польоти, не уточнюється. Навесні 2022 року компанія почне приймати попередні замовлення з депозитом у 5 тисяч доларів.

Вартість перших апаратів становитиме до 250 тисяч доларів.