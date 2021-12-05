Як у Foundry Lab створюють металеві деталі

Засновник та гендиректор стартапу Девід Муді описує свій проєкт як "мікрохвильову піч на стероїдах". Як і традиційні кухонні печі, Foundry Lab застосовує мікрохвильове випромінювання, але вже для зміни форми металів стартап завантажує в установку металеву стружку або зливки, переводить їх у рідку форму, а потім формує готову деталь.

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Для роботи зі станцією не потрібні глибокі знання в програмуванні та інженерії – Foundry Lab надає своїм клієнтам необхідне програмне забезпечення з інтуїтивно-зрозумілим інтерфейсом.

Це дуже просте рішення для користувачів; ви буквально берете основу, завантажуєте металевий порошок або зливки, натискаєте кнопку і йдете. Наша станція навіть подає сигнал, коли роботу завершено. Так само просто, як і розігріти вечерю у мікрохвильовій печі,

– пояснює Муді.

Стартап вже готовий поділитися ефективним сценарієм використання своєї технології. На стадії закритих випробувань Foundry Lab зміг замінити гальмівні колодки на автомобілі шляхом відливання нових за вісім годин з моменту початку роботи.

Як основу розробники використовували форми, надруковані на 3D-принтері, та програмну систему автоматизованого проєктування. Щодо матеріалів станція поки підтримує тільки цинк та алюміній, а також почала експериментувати з нержавіючою сталлю, але в майбутньому Foundry Lab обіцяє модернізувати технологію та включити до доступних для роботи матеріалів мідь та латунь.

Кому потрібні такі установки

Технологія Foundry Lab орієнтована на промислові галузі, де важливу роль грає прототипування.

Одна з компаній, з якими ми спілкуємося, виробляє до 600 прототипів автомобілів, перш ніж один із них вийде на ринок. Вони постійно щось замінюють і повторюють той самий процес, який сильно підвищує загальну вартість розробки,

– розповів глава стартапу.

За словами Муді, стартап хоче допомогти тим підприємствам, які змушені уповільнювати розвиток своїх проєктів через надто повільні 3D-принтери. І особливо Foundry Lab зацікавлений у автомобільному секторі.

Глава Foundry Lab вважає, що з його технологією загальні витрати на прототипування можуть значно скоротитися, при цьому швидкість розробки зросте в рази.

«Одна з компаній, з якими ми спілкуємося, виробляє до 600 прототипів автомобілів, перш ніж один із них вийде на ринок. Вони постійно щось замінюють і повторюють той самий процес, який сильно підвищує загальну вартість розробки», - розповів він. Глава Foundry Lab вважає, що з його технологією загальні витрати на прототипування можуть значно скоротитися, при цьому швидкість розробки зросте в рази.