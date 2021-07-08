Німецький стартап створив новий тип слухового апарату під назвою "слухова лінза"

Німецький стартап Vibrosonic показав "слухові лінзи" на заміну підсилювачів слуху. Частина гаджета безпосередньо контактує з барабанною перетинкою.

За основу розробки взяті роботи вчених з Тюбінгенського університету та Інституту виробничої інженерії та автоматизації ім. Фраунгофера (Німеччина). Пристрій для компенсації дефектів слуху пропонує новий підхід до вирішення проблеми.

Цікаво Бельгійський художник присоромив чиновників за допомогою нейромережі

Як це працює

Слуховий апарат класичної конструкції підсилює і передає звук у вушний канал, в результаті чого коливання повинні пройти ще деяку відстань через слуховий прохід. Він заповнений повітрям, яке не дуже добре проводить коливання, тому інженери пішли далі та помістили вібраційний механізм цілком в порожнину вуха. Крихітний п'єзоелектричний динамік розташований прямо перед барабанною перетинкою.



Модуль зі слуховою лінзою надійно закріплений всередині вуха. Зовні виводиться електроніка, яка обробляє дані. Її можна від'єднувати / Фото Fraunhofer​

Таке особливе розташування вимагає індивідуального виготовлення кожної слухової лінзи, під конкретну людину, але більше нічого складного в її конструкції немає, кажуть розробники.

У поточній версії використовується зовнішній модуль з кріпленням на вухо й акумуляторним відсіком. Надалі його планують вдосконалити, замінивши мініатюрною версією, яка буде повністю поміщатися у вухо.

Хірургічне втручання при цьому не буде потрібно, а вартість пристрою не перевищить цін на звичайні підсилювачі слуху.