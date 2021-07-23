Стартап створив квантовий комп'ютер з безпрецедентними характеристиками

Американська компанія Atom Computing повідомила про створення квантового комп'ютера з безпрецедентними характеристиками. Заявлений час когерентності кубітів у квантовій системі першого покоління на порядок більший, ніж у конкурентів.

Компанія не розкриває точних даних про свій квантовий обчислювач. Невідомо навіть число кубітів в системі, а про багато речей говорить лише натяками.

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Що відомо про комп'ютер

Система першого покоління Phoenix здатна оперувати 100 атомами одного з "лужноземельних металів". Атоми встановлюються в пастки у вакуумній камері так званим оптичним або лазерним пінцетом. Атоми в пастках стають кубітами, станами яких керують за допомогою лазера.

Судячи з заяв Atom Computing, час когерентності – тривалість знаходження атомів в стані суперпозиції – значно перевищує 100 МКС. Це вселяє в керівництво компанії впевненість, що омріяна багатьма квантова перевага буде досягнута саме на їхній системі.

Масштабованість і стабільність наших систем вселяють в нас впевненість в тому, що ми зможемо привести галузь до істинної квантової переваги,

— сказав Роб Хейс, генеральний директор і президент Atom Computing.

До появи детальної інформації про квантову систему Atom Computing обговорювати її перспективи рано. Подібні системи створюють у Гарварді – обіцяють незабаром побити світовий рекорд і представити програмований 256-кубітовий квантовий симулятор.

На комерційний рівень з подібними системами вийшла компанія Honeywell.