Транспортний літак Roc з двома спареними фюзеляжами, шістьма двигунами Boeing 747, 28 колесами та рекордним розмахом крил 117 метрів також побудований компанією Stratolaunch і вже піднімався у небо у квітні 2021 року.

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Спочатку його проєктували для польотів до стратосфери, щоб запускати з його борту ракети, що доставляють вантажі на орбіту. Ідея полягала в тому, щоб знизити витрати ракетного палива та спростити для носіїв процес подолання гравітації.



Літак Roc / Фото Stratolaunch

Після зміни керівництва компанії Roc вирішили переобладнати для запусків безпілотних дронів, здатних розганятися до 5 швидкостей Маха та сідати на посадкову смугу. Вони застосовуються в основному для досліджень різних аспектів гіперзвукових польотів.

Модель TA-0 не фінальна версія дрона Talon-A, її використовуватимуть для випробувань системи запуску безпілотників з люка в центральному крилі літака – алюмінієвої секції довжиною 4,3 м, вкритої вуглепластиком та розташованої між двома фюзеляжами. Про дослідний зразок відомо мало, крім того, що він не має двигуна.

Компанія розраховує провести перший випробувальний політ Roc із запуском Talon-A TA-0 цього року.

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Нещодавно астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер, який провів 177 днів на борту Міжнародної космічної станції, розповів німецькій телекомпанії ARD, що масштабну війну в Україні добре видно з космосу.

Обстріли українських міст є настільки серйозними, що вторгнення можна буквально побачити з космосу. Це є ще одним шокуючим нагадуванням про руйнівні масштаби війни.