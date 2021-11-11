Стартап розпочав виробництво акумуляторів, здатних повністю заряджатися за 10 хвилин

Дослідники вже давно працюють над створенням нових типів тягових батарей для електромобілів. Комусь вдається досягнути збільшення щільності зберігання заряду, інші наголошують на збільшенні швидкості зарядки. До останніх відноситься й ізраїльський стартап StoreDot, який заявив про початок виробництва таких батарей.

Про початок випуску зразків акумуляторів за технологією XFC у пакетному виконанні StoreDot повідомила з посиланням на свого виробничого партнера – китайську компанію EVE Energy. Випуск акумуляторів нового типу налагоджено на чинних лініях, пристосованих під виробництво літієвих батарей.

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Компанія StoreDot також розраховує налагодити масовий випуск подібних акумуляторів у типорозмірі 4680, що набирає популярність серед автовиробників і передбачає циліндричне конструктивне виконання.

Коли такі батареї потраплять у масове виробництво

До масового виробництва батарей типу XFC компанія та її партнер збираються розпочати у 2024 році. Поки що зразки акумуляторів поширюються серед автовиробників, щоб вони змогли провести випробування нових елементів живлення у складі електромобілів.

Одна з найважливіших характеристик нових акумуляторів – здатність заряджатися за 10 хвилин. Саме тривалий час зарядки зараз бентежить багатьох потенційних покупців електромобілів, адже публічних зарядних станцій поки що мало, на них нерідко виникають багатогодинні черги, а приватний будинок або гараж для зарядки електромобіля мають не всі жителі мегаполісів.