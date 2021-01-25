Стартап представив новий автомобільний акумулятор здатний зарядитися за п'ять хвилин
Попри розвиток сучасних технологій, питання часу зарядки електрокара сьогодні потребує вирішення, адже наразі це тривалий процес. Ізраїльський стартап збирається кинути виклик цій проблемі: він представив прототип акумулятора, на повну зарядку якого потрібно всього п'ять хвилин.
Джерело: StoreDot
Навіть найдорожчі автомобілі на комерційних зарядних станціях простоюють не менш години. Цей фактор залишається одним з ключових, які впливають на вибір машини. Багато водіїв не бачать вигоди у покупці електрокарів, оскільки не розуміють, де взяти зайву годину на зарядку.
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Нова батарея з ультра-швидкою зарядкою
Вирішувати проблему взявся ізраїльський стартап StoreDot, який заявив про створення акумулятора, повна зарядка якого займає незрівнянно коротший час – блискавичні п'ять хвилин, що звучить просто неймовірно.
Секретом такої швидкої зарядки є осердя акумулятора, які були виготовлені китайською компанією EVE Energy і сильно відрізняються від традиційних рішень. Так, замість графіту на аноді розташовуються наночастки металоїду. Інженери заявляють, що це інженерний прорив у технології: він дозволить вирішити безліч проблем, в тому числі підвищити швидкість заряду, збільшити термін служби батарей і зробити її безпечнішою.
Автори розповідають про нову технологію, відео:
Наразі StoreDot заявили про наявність повноцінного робочого прототипу, а вже в найближчі роки команда планує налагодити випуск ще більш просунутої батарейки, що використовує замість дорогого германію кремній. Це не тільки дозволить автомобільним акумуляторів швидко заряджатися, а й істотно знизить їх вартість. Керівництво StoreDot заявляє, що до 2025 року з'явиться комерційна батарейка, яка за п'ять хвилин у розетці забезпечить машинам автономність до 150 кілометрів.
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