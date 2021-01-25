Попри розвиток сучасних технологій, питання часу зарядки електрокара сьогодні потребує вирішення, адже наразі це тривалий процес. Ізраїльський стартап збирається кинути виклик цій проблемі: він представив прототип акумулятора, на повну зарядку якого потрібно всього п'ять хвилин.

Джерело: StoreDot

Навіть найдорожчі автомобілі на комерційних зарядних станціях простоюють не менш години. Цей фактор залишається одним з ключових, які впливають на вибір машини. Багато водіїв не бачать вигоди у покупці електрокарів, оскільки не розуміють, де взяти зайву годину на зарядку.

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Нова батарея з ультра-швидкою зарядкою

Вирішувати проблему взявся ізраїльський стартап StoreDot, який заявив про створення акумулятора, повна зарядка якого займає незрівнянно коротший час – блискавичні п'ять хвилин, що звучить просто неймовірно.

Секретом такої швидкої зарядки є осердя акумулятора, які були виготовлені китайською компанією EVE Energy і сильно відрізняються від традиційних рішень. Так, замість графіту на аноді розташовуються наночастки металоїду. Інженери заявляють, що це інженерний прорив у технології: він дозволить вирішити безліч проблем, в тому числі підвищити швидкість заряду, збільшити термін служби батарей і зробити її безпечнішою.

Автори розповідають про нову технологію, відео:

Наразі StoreDot заявили про наявність повноцінного робочого прототипу, а вже в найближчі роки команда планує налагодити випуск ще більш просунутої батарейки, що використовує замість дорогого германію кремній. Це не тільки дозволить автомобільним акумуляторів швидко заряджатися, а й істотно знизить їх вартість. Керівництво StoreDot заявляє, що до 2025 року з'явиться комерційна батарейка, яка за п'ять хвилин у розетці забезпечить машинам автономність до 150 кілометрів.