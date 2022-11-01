І ні, це не першоквітневий жарт. Як повідомляє 24 канал, компанія буквально порівнює свій новий винахід з відродженням космічної ери в яскравому маркетинговому відеоролику.

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Shift Moonwalkers: дивіться відео

Революція у ходінні? Навряд

На своїй Kickstarter-сторінці компанія робить чимало гучних заяв та обіцянок, які, чесно кажучи, одразу викликають низку сумнівів щодо революційності Moonwalkers.

Компанія стверджує, що її Moonwalkers є "найшвидшим взуттям у світі". Але по суті, ґаджет є швидше просунутим втіленням ідеї роликових ковзанів. На кожній нозі пристрій має по 10 коліс, які дозволяють їх власникові просуватися трохи далі з кожним кроком.

Ці колеса не обертаються вільно – завдяки складному "штучному інтелекту" колеса забезпечать вам швидкий рух, але лише у потрібний момент. Це означає, що ви не будете безконтрольно котитися, тим більше тут передбачено функцію блокування коліс, якщо вам потрібно, скажімо піднятися сходами.

Щоб йти швидше, просто йдіть швидше. Щоб сповільнитися, йдіть повільніше. Щоб зупинитися припиніть іти. Крива навчання зазвичай не перевищує десяти кроків,

– стверджує компанія на своїй сторінці на Kickstarter.

Максимальна швидкість пересування на таких ковзанах зі штучним інтелектом може досягати 11 кілометрів на годину, а одного заряду батареї вистачить лише на 9,6 кілометра.

Хай там як, але компанія вже перетнула позначку в 200000 доларів фінансування, хоч і просила всього про 90000. Тож залишається чекати на відгуки реальних користувачів, які отримають свою пару дивного взуття.

До речі, таке задоволення обійдеться далеко не дешево. Компанія сподівається продавати своє "Взуття майбутнього" по 1400 доларів за пару!

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Залишається не зовсім зрозумілим, що такого можуть зробити Moonwalkers, чого не вдасться досягти на парі роликових ковзанів за ціну в рази нижчу. Також варто зазначити, що ця концепція має хоча б якісь шанси на існування у світі з ідеальними тротуарами. На завершення варто додати, що люди вже мають чудовий механізм, який дає змогу їм у кілька разів підвищити швидкість свого пересування, це біг.