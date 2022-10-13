Рішення прийшло з повним переглядом самої концепції другого ступеня, куди для економії всі, хто виробляє такі ракети, ставлять один двигун з крихкими соплами. У другому ступені Stoke Space двигунів буде 30. Плюс регенеративне охолодження корпусу.

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Коротко про історію стартапу Stoke Space

Розробник двигуна BE-4 і директор програми BE-3 компанії Blue Origin Енді Лапса поділяє бачення свого колишнього боса Джеффа Безоса і глави SpaceX Ілона Маска – сучасна космонавтика має прийти до дешевих багаторазових ракет, які можна відправляти в космос хоч щодня. Однак методи і темпи роботи великих приватних компаній його не влаштовували. Тому три роки тому він із невеликою групою однодумців заснував Stoke Space – стартап, який поставив собі за мету побудувати повністю багаторазову систему запуску нового типу.

Отримавши початкове фінансування 2020 року, Stoke зосередилася на другому ступені ракети і розробила прототип двигуна, турбонасоси і побудувала виробничий цех. Штат було збільшено до 72 осіб. У підсумку було затверджено фінальний проєкт повністю багаторазової ракети з вантажопідйомністю 1,65 тонни.

Випробування прототипу

У вересні компанія почала випробування першого прототипу: кільця діаметром 4 метри, на якому закріплені 15 окремих двигунів. Ця незвичайна конструкція і стала відповіддю на головні проблеми, що виникають під час повернення других ступенів з орбіти.

Зазвичай верхній ступінь ракети оснащений єдиним двигуном зі збільшеним соплом для оптимізації потоку вихлопних газів у вакуумі. Оскільки всі частини ракети робляться якомога легшими, сопла виявляються занадто крихкими і не витримують входу в атмосферу.



Прототип для випробування концепції / Фото Stoke Space

Якщо захистити їх тепловим екраном, то конструкція стане занадто важкою та об'ємною. Інженери Stoke знайшли інше рішення: кільце з 30 невеликих маневрових двигунів. У вакуумі вони працюють синхронно, як один, а під час входу в атмосферу вмикаються поперемінно. Забезпечити захист сопла меншого розміру стає простіше.

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Повернення другого ступеня

Друга важлива проблема – захист усього космічного корабля від температури під час посадки. У шаттлі NASA вирішувала це завдання за допомогою тендітних теплозахисних плиток, інспекція яких вимагала 30 000 людино-годин. SpaceX застосовує інший тип керамічного покриття. А команда Лапса вирішила вдатися до регенеративного охолодження теплових щитів. Пластична зовнішня металева оболонка ракети пронизана невеликими порожнинами, через які тече охолоджувальна рідина.

Якщо випробування покажуть, що Stoke в змозі посадити такий незвичайний верхній ступінь, команда зможе перейти до розробки першого ступеня і проблеми перетворення ракети на орбітальний космічний апарат.