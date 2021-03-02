Компанія уклала угоду на поставку найбільшого у Європі 3D-принтера з німецьким виробником AMCM. У першу чергу принтер буде використовуватися для того, щоб удосконалити конструкцію двигунів першого та другого ступенів ракети Prime, яку розробляє Orbex.

Стартап з Шотландії зараз зайнятий розробкою ракети-носія Prime з двигунами на біопропані, природному вуглеводневому паливі. Перший випробувальний політ апарату запланований на 2022 рік.

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Хоча двигуни нашої ракети та інші важливі системи вже цілком дозріли після декількох років тестувань, власна велика система 3D-друку на зразок цієї збільшить нашу швидкість і гнучкість і допоможуть наростити виробництво. Це означає, що ми зможемо продовжити цикл розробки і підвищимо продуктивність ще більше,

– сказав глава Orbex Кріс Лармур.

Особливості 3D-принтера Orbex

Створений для Orbex 3D-принтер заснований на чотирьох-лазерній платформі M4R-4 для друку металевих виробів, яку німецька фірма AMCM випустила влітку минулого року. Аналогічний принтер застосовував стартап Launcher для виробництва дослідного зразка ракетного двигуна Е-2.

Крім самого принтера багатомільйонна угода включає обладнання для обробки поста і автоматизовану систему контролю якості деталей. Для встановлення нового 3D-принтера Orbex доведеться збільшити площу своєї фабрики у місті Форрес на 1000 кв. м.

Нагадаємо, що у 2019 стартап представив найбільший на той час ракетний двигун, створений за допомогою 3D-технологій. Завдяки широкому використанню вуглеволокна ракета вийшла на 30% легшою і на 20% ефективнішою, ніж сі, що можуть запропонувати конкуренти по ринку запуску малих супутників, повідомили в Orbex.