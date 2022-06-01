Кілька слів про квантовий "прискорювач"

Австралійсько-німецький стартап Quantum Brilliance для реалізації кубітів використовують NV-центри в штучних алмазах. Такі кубіти стійкі до зміни у навколишньому середовищі, та й взаємодіяти з ними можна масою різних способів.

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Однак поки Quantum Brilliance пропонує стійкові системи, що включають до п'яти кубітів, що на сьогодні досить скромно, і лише до 2025 року розраховують створити 50-кубітовий квантовий прискорювач у форм-факторі PCIe-карти.

А проте, це перша HPC-платформа такого роду, яка поєднує традиційний суперкомп'ютер та "кімнатний" квантовий обчислювач.

Суперкомп'ютер та "кімнатний" квантовий "прискорювач": дивіться відео

Які завдання виконуватиме тандем

Установка буде використовуватися для:

демонстрації та тестування гібридних квантових та класичних обчислень,

для пошуку оптимальних підходів до розробки програмного забезпечення для гібридних систем та створення нових алгоритмів,

а також для виявлення всіх нюансів експлуатації такого тандему.

В ідеальному випадку процес перенесення завдань на квантовий обчислювач має стати таким самим простим, як і, наприклад, на GPU.

Зрештою автори спільного проєкту сподіваються демократизувати квантові обчислення, зробивши їх гнучкими, зручними у використанні та по-справжньому доступними для масового використання не лише у спеціалізованих обчислювальних центрах, а й на підприємствах, у звичайних дата-центрах, на транспорті або навіть у мобільних пристроях.

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Тим часом в IMEC анонсували розробку 0,7-нанометрового техпроцесу. Такі процесори, звісно ж, з'являться не завтра і навіть не наступного року. Міжуніверситетський центр мікроелектроніки – міжнародна дослідницька організація, що працює в галузі наноелектроніки та цифрових технологій – опублікував план для галузі мікроелектроніки на найближчі 15 років. Він охоплює техніко-економічне обґрунтування і стратегію проєктування чипів нового покоління.

Центр хоче стандартизувати прогрес у проєктування мікросхем. Якщо виробники погодяться на нові правила, розробка і збірка чипів сильно спроститься для всіх учасників ланцюжка поставок, включаючи кінцевих виробників пристроїв.